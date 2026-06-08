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45 डिग्री की गर्मी में AC पर बढ़ता है दबाव, लापरवाही पड़ सकती है भारी; एक्सपर्ट से जानें जरूरी टिप्स

नई दिल्‍ली: भीषण गर्मी के बीच एयर कंडीशनर लोगों के लिए राहत का सबसे बड़ा साधन बन गया है. हालांकि, हाल के वर्षों में गर्मियों के दौरान एयर कंडीशन में आग लगे और फटने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर अक्सर एक फटने के वीडियो सामने आते रहते हैं. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर एयर कंडीशन के फटने का क्या कुछ कारण होता है, कैसे एयर कंडीशन का रखरखाव किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की आग लगने की यह कंप्रेशर फटने की घटना से बचा जा सके.

क्‍या है एसी ब्‍लास्‍ट

सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि सामान्य घरेलू एयर कंडीशनर किसी गैस सिलेंडर की तरह विस्फोट नहीं होते हैं. सामान्य भाषा में ऐसी ब्लास्ट कहा जाता है लेकिन वास्तव में ये कंप्रेसर फेलियर, कैपेसिटर ब्लास्ट, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगने की स्थिति होती है. बढ़ते तापमान के कारण जब कंप्रेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो कंप्रेशर फट जाता है. जिसमें तेज धमाके जैसी आवाज होती है.

टेक्नीशियन अरुण कुमार (Etv Bharat)

पर्याप्‍त वेंट‍िलेशन नहीं मिलना भी एक वजह

आजकल अपार्टमेंट और फ्लैट्स में जगह की कमी के कारण आउटडोर यूनिट को संकरी बालकनी या ऐसे स्थान पर लगा दिया जाता है जहां पर पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होता. यदि आउटडोर यूनिट के पास हवा का पर्याप्त आगमन नहीं होगा तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी. इसके चलते कंडेंसिंग टेंपरेचर और कंप्रेसर प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे. ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ AC की कार्य क्षमता प्रभावित होगी तो वहीं दूसरी तरफ कंप्रेसर पर अत्यधिक लोड पड़ने लगता है. यह कई बार दुर्घटना का कारण बन जाता है.

रखरखाव में लापरवाही से होती है दुर्घटना

करीब दो देशों से एयर कंडीशनिंग क्षेत्र से जुड़े टेक्नीशियन अरुण कुमार ने बताया,'बीते कुछ सालों में एसी कंप्रेशर फटने और इसमें आग लग जाने की घटनाएं देखने को मिली है. इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही तकनीकी खराबियां और रखरखाव को लेकर लापरवाही जिम्मेदार होती है. मौजूदा समय में तापमान 45 डिग्री से अधिक चल रहा है. भीषण गर्मी में सामान्य जनों की तुलना में एक कंप्रेसर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है. तापमान अधिक होने के चलते कंप्रेशर लगातार काम करता रहता है. ऐसे में अगर ऐसी की सर्विस समय पर नहीं कराई गई यह रखरखाव ठीक से नहीं किया गया तो कंप्रेसर पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है. दबाव बढ़ने के चलते कंप्रेसर फट जाते हैं. अरुण कुमार ने आगे बताया कि यदि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल प्रतिदिन 12 से 15 घंटे हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक 45 दिनों के अंतराल पर सर्विस करवाना जरूरी है. यदि 8 से 10 घंटे प्रतिदिन इस्तेमाल होता है तो 60 दिनों के अंतराल पर एक सर्विस करवानी चाहिए.

बचाव के लिए जरूर मानें ये सलाह

हर हफ्ते एयर कंडीशनर का एयर फिल्टर पैड साफ करना चाहिए. यदि एयर फिल्टर पैड गंदा होगा तो कंप्रेसर पर दबाव बढ़ जाएगा. एयर कंडीशनर में छोटी से छोटी खराबी को भी नजरअंदाज न करें.