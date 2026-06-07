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कोर्ट परिसर और बैंकों के AC से कॉपर करते थे चोरी, कोरिया पुलिस का एक्शन, अलग-अलग मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार

चोरी की वारदातों पर कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोरी मामले में जंगल से मिली 6 मोटरसाइकिल

AC copper theft Case
कोर्ट परिसर और बैंकों के AC से कॉपर करते थे चोरी, कोरिया पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 8:25 PM IST

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कोरिया: जिले में लगातार हो रही कॉपर वायर चोरी की घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. चार अलग-अलग मामलों में मुख्य आरोपी, एक अपचारी बालक और चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों सहित कुल पांच लोगों को पकड़ा गया है. पुलिस ने चोरी गए 18 एसी के कॉपर पाइप, जिनकी कीमत लगभग 92 हजार रुपये है, पूरी तरह बरामद कर लिए हैं.

चोरी की वारदातों पर कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैकों और कोर्ट परिसर को बनाया निशाना

28 मई से 5 जून 2026 के बीच जिला न्यायालय बैकुण्ठपुर, साकेत सदन चरचा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक बैकुण्ठपुर को चोरों ने निशाना बनाया था. आरोपियों ने इन परिसर में लगे कुल 18 एयर कंडीशनरों के कॉपर पाइप चोरी कर लिए थे.

संदिग्ध गतिविधि से खुला राज

घटनाओं की रिपोर्ट पर थाना चरचा और सिटी कोतवाली बैकुण्ठपुर में अलग-अलग अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. इसके बाद पुलिस और साइबर सेल ने लगातार तकनीकी विश्लेषण, संदिग्धों की निगरानी और क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया. जांच में आरोपी देवेन्द्र कुमार रजक उर्फ दीपू और एक अपचारी बालक का नाम सामने आया. उन्होंने चोरी कर कबाड़ियों को पाइप बेच दिए थे.

AC copper theft Case
कोर्ट परिसर और बैंकों के AC से कॉपर करते थे चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

92 हजार रुपये का चोरी गया माल बरामद

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए सभी 18 एसी के कॉपर पाइप बरामद कर लिए हैं. मामले में मुख्य आरोपी, अपचारी बालक और चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.

सोनहत पुलिस की बाइक चोरी पर कार्रवाई

इधर थाना सोनहत पुलिस ने भी चोरी की वारदात पर कार्रवाई की है. मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अंगवाही निवासी आरोपी बृज कपूर ने चोरी की कई बाइक जंगल में छिपाकर रखी हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम केशगवां के जंगलों में दबिश देकर 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कीं. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी, साइबर सेल और कई पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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