सुहाना सफर: मेरठ से राजस्थान और उत्तराखंड के लिए अब दौड़ेंगी एसी बसें

गर्मी में यूपी परिवहन निगम मुसाफिरों को बड़ी राहत देने जा रहा है. मेरठ से देहरादून, अजमेर, जयपुर के लिए अब एसी बसें दौड़ेंगी.

MEERUT BUSES
मेरठ से राजस्थान और उत्तराखंड के लिए अब दौड़ेंगी एसी बसें. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 12:57 PM IST

3 Min Read
मेरठ: गर्मी अब लगभग दस्तक देने को तैयार है. ऐसे में परिवहन निगम ने भी मेरठ से राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर, सहित मेहंदीपुर बालाजी और अजमेर के लिए एसी बसों के संचालन की योजना बना ली है. इसके साथ ही उत्तराखंड की राजधानी तक एसी बसें चलाने का प्लान है. अब तक यहां सामान्य रोडवेज बसों का ही संचालन होता था.

ये खबर उन यात्रियों के लिए बेहद ही उपयोगी हैं, जो कि मेरठ या मेरठ के आसपास से पिंक सिटी जयपुर सहित राजस्थान के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम तक यात्रा करना चाहते हैं. साथ ही जो लोग यहां से अजमेर शरीफ जाने के लिए अब तक अन्य विकल्पों पर निर्भर रहते थे.

UPSRTC के मेरठ क्षेत्र के सेवा प्रबंधक लोकेश राजपूत ने बताया अब परिवहन निगम के मेरठ डिपो को नई ए सी बसों की सौगात मिल गई है.

इन बसों को लॉन्ग रूट के यात्रियों की सुविधा के लिए लगाने की योजना बनाई है. राजस्थान के अलग-अलग लोकेशन पर मेरठ से अब पहुंचना सहूलियत भरा हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मेरठ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक ने बताया कि मेरठ क्षेत्र के लिए 12 एसी बस शासन स्तर से स्वीकृत हुई हैं. बीते दिन 5 एसी बस पहुंच भी गई हैं. बाकी बसें भी अतिशीघ्र मिलने वाली हैं.

इन बसों की साज-सज्जा का कार्य चल रहा है. इन एसी बसों को विशेष रूप से मेरठ डिपो से उत्तराखंड के देहरादून रूट पर लगाया जाएगा.

इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख धार्मिक शहरों तक यात्रियों का पहुंचना आसान हो इस दिशा में भी पूरी प्लानिंग तैयार की गई है.

संदीप नायक ने बताया कि जो बसें मिल रही हैं, ये कैमरे से भी लैस हैं. आरामदायक चेयर हैं, यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है.

उन्होंने बताया कि क्योंकि आगामी गर्मी का सीजन नजदीक है. ऐसे में एसी बसों की उपलब्धता रहेगी, तो यात्रियों को भी सहूलियत होगी.

क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक ने बताया कि क्योंकि दूसरे राज्यों से अगर परिवहन निगम को बसों के संचालन के लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं.

पूर्व में साधारण बसों के संचालन के लिए राज्य समझौते के आधार पर परमिट प्राप्त हुए थे. साधारण रोडवेज बसों के माध्यम से ही यात्रा की जा सकती थी. ऐसा होने से अब यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. ऐसे में आवश्यक प्रक्रिया भी शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी.

वर्तमान समय की और बात करें, तो वर्तमान में लखनऊ, बरेली, दिल्ली और देहरादून के लिए 8 एसी बसों का ही संचालन हो रहा है. अब जयपुर, अजमेर और मेहंदीपुर बालाजी तक एसी रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा. जल्द ही समय सारणी का भी निर्धारण कर लिया जाएगा.

संपादक की पसंद

