सुहाना सफर: मेरठ से राजस्थान और उत्तराखंड के लिए अब दौड़ेंगी एसी बसें

मेरठ से राजस्थान और उत्तराखंड के लिए अब दौड़ेंगी एसी बसें. ( ETV Bharat )

मेरठ: गर्मी अब लगभग दस्तक देने को तैयार है. ऐसे में परिवहन निगम ने भी मेरठ से राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर, सहित मेहंदीपुर बालाजी और अजमेर के लिए एसी बसों के संचालन की योजना बना ली है. इसके साथ ही उत्तराखंड की राजधानी तक एसी बसें चलाने का प्लान है. अब तक यहां सामान्य रोडवेज बसों का ही संचालन होता था. ये खबर उन यात्रियों के लिए बेहद ही उपयोगी हैं, जो कि मेरठ या मेरठ के आसपास से पिंक सिटी जयपुर सहित राजस्थान के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम तक यात्रा करना चाहते हैं. साथ ही जो लोग यहां से अजमेर शरीफ जाने के लिए अब तक अन्य विकल्पों पर निर्भर रहते थे. मेरठ से राजस्थान और उत्तराखंड के लिए अब दौड़ेंगी एसी बसें. (ETV Bharat) UPSRTC के मेरठ क्षेत्र के सेवा प्रबंधक लोकेश राजपूत ने बताया अब परिवहन निगम के मेरठ डिपो को नई ए सी बसों की सौगात मिल गई है. इन बसों को लॉन्ग रूट के यात्रियों की सुविधा के लिए लगाने की योजना बनाई है. राजस्थान के अलग-अलग लोकेशन पर मेरठ से अब पहुंचना सहूलियत भरा हो जाएगा. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मेरठ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक ने बताया कि मेरठ क्षेत्र के लिए 12 एसी बस शासन स्तर से स्वीकृत हुई हैं. बीते दिन 5 एसी बस पहुंच भी गई हैं. बाकी बसें भी अतिशीघ्र मिलने वाली हैं.