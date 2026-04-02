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Lucknow Airport से पकड़िए एसी बस, 4 बसें इन इलाकों से गुजरेंगी, जानिए स्टॉपेज

चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शुरू हुई सेवा, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत.

ac bus from lucknow airport 4 buses will operate via alambagh charbagh hazratganj nishatganj
लखनऊ एयरपोर्ट से एसी बस संचालित होगी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:56 AM IST

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लखनऊ: चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से बुधवार को लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की चार वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया गया.

एमडी क्या बोले: लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमरनाथ सहाय ने बताया कि बसों से देश और विदेशों के विभिन्न स्थानों से आने व जाने वाले यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा. उन्होंने बताया कि छह माह तक एयरपोर्ट पर बसों के पार्किंग के लिए मुफ्त मिलेगी. एयरपोर्ट से लखनऊ तक जाने वाले यात्रियों को और शहर के विभिन्न इलाकों से एयरपोर्ट तक जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी. सिटी बसों की तरह ही परिवहन निगम की अनुकूलित बसों को भी एयरपोर्ट से चलाने का प्लान किया जाएगा. इस रूट पर यात्रीगण बसों की ट्रैकिंग के लिए E CITY BUS UP APP की मदद से बसों की ट्रैकिंग कर सकेंगे.

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अफसरों ने रवाना कराई एसी बस. (etv bharat)

कहां से कहां तक चलेंगी: दो बसें एयरपोर्ट से अवध बस स्टेशन कमता वाया ट्रान्सपोर्ट नगर, उतरेठिया, अहिमामऊ, इकाना स्टेडियम और दो बसें एयरपोर्ट से इंजीनियरिंग कॉलेज वाया आलमबाग, चारबाग, हजरतगंज, निशातगंज होकर संचालित की जाएंगी.


कब से कब तक संचालित होंगी: इन मार्गों पर बसों का संचालन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक किया जाएगा. यात्रियों की उपलब्धता बढ़ने पर निकट भविष्य में बसों का संचालन मध्य रात्रि तक किया जाएगा. नई बस सेवाओं को एलसीटीएसएल के प्रबंध निदेशक अमर नाथ सहाय और सीसीएसआईए के मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी दर्शन सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

उद्घाटन कार्यक्रम में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमर नाथ सहाय, जयदीप वर्मा, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, अशोक मेहरोत्रा, मुख्य वित्त अधिकारी, डीके गर्ग, प्रबन्धक (संचालन), अनिल तिवारी, वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी एलसीटीएसएल व विमानपत्तन अधिकारी दर्शन सिंह अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे.


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