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गोरखपुर में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, DDU में SC-ST हाॅस्टल आवंटित न होने पर जताई नाराजगी

गोरखपुर में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विकास भवन पर जमकर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने SC-ST हाॅस्टल छात्राओं को आवंटित नहीं हो पा रहा है, जबकि कई साल से इमारत बनी हुई है. जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि जल्द ही छात्रावास में जो कमियां हैं उसे पूरा कर हैंडओवर कर दिया जाएगा.



गोरखपुर में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat) अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री निखिल ने बताया कि हम लोग जिला समाज कल्याण अधिकारी और सीडीओ को ज्ञापन देने के लिये बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि छात्रावास को आवंटित करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने कई बार ज्ञापनों के माध्यम से बताया है कि छात्रावास को समयानुसार आवंटित किया जाए. एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हॉस्टल भवन तैयार होने के बावजूद उसे छात्रों के उपयोग के लिए नहीं खोला जा रहा है. छात्र संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही हॉस्टल छात्रों को नहीं सौंपा गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.