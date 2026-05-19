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गोरखपुर में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, DDU में SC-ST हाॅस्टल आवंटित न होने पर जताई नाराजगी

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि जल्द ही छात्रावास में जो कमियां हैं, उसे पूरा कर हैंडओवर कर दिया जाएगा.

गोरखपुर में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
गोरखपुर में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 5:10 PM IST

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गोरखपुर : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विकास भवन पर जमकर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने SC-ST हाॅस्टल छात्राओं को आवंटित नहीं हो पा रहा है, जबकि कई साल से इमारत बनी हुई है. जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि जल्द ही छात्रावास में जो कमियां हैं उसे पूरा कर हैंडओवर कर दिया जाएगा.

गोरखपुर में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री निखिल ने बताया कि हम लोग जिला समाज कल्याण अधिकारी और सीडीओ को ज्ञापन देने के लिये बैठे हुए हैं. उन्होंने कहा कि छात्रावास को आवंटित करने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने कई बार ज्ञापनों के माध्यम से बताया है कि छात्रावास को समयानुसार आवंटित किया जाए.

एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हॉस्टल भवन तैयार होने के बावजूद उसे छात्रों के उपयोग के लिए नहीं खोला जा रहा है. छात्र संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही हॉस्टल छात्रों को नहीं सौंपा गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि छात्रावास के सीवर को मुख्य नाले से अभी नहीं जोड़ा गया है. छात्रावास के कमरे में कई काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं, जिसके लिए बजट की मांग शासन से की गई है. उन्होंने बताया कि बजट आने पर जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा और विश्वविद्यालय को हैंड ओवर कर दिया जाएगा.

गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने समाज कल्याण विभाग से इस बारे में कई बार पत्राचार किया लेकिन, मुकम्मल जवाब नहीं मिला. कई बिंदुओं पर उनका कार्य पूरा करने के लिए कहा भी गया.

उन्होंने कहा कि सबसे पहले छात्रावास के पास 400 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग रखी गई. उन्होंने कहा कि छात्रावास मे बने कमरे को पूरी तरह से फर्निश कर दिया जाए, ताकि छात्रावास आवंटित होने के बाद छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो.

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 150 छात्राओं की क्षमता का SC-ST छात्रावास विगत दो वर्षों से आधा अधूरा बना हुआ है. आरोप है कि छात्रावास को तैयार करने के लिये कई बार विश्वविद्यालय की ओर से समाज कल्याण विभाग से पत्राचार किया लेकिन, अभी तक उन बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

यह भी पढ़ें : BHU में ABVP का हस्ताक्षर अभियान: नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत, प्रॉक्टोरियल बोर्ड से हुई झड़प

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