ETV Bharat / state

बाड़मेर: फीस वृद्धि के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज गेट पर जड़ा ताला, किया विरोध प्रदर्शन

छात्रों का कहना है कि इस वर्ष में फीस में करीब तीन गुना की बढ़ोतरी की गई है. इसे वापस लिया जाए.

Students protesting
विरोध प्रदर्शन करते छात्र (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि विश्वविद्यालय इस फीस वृद्धि के निर्णय को तुरंत वापस ले. छात्रों ने कहा कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और प्रदर्शन जारी रहेगा. हंगामा बढ़ता देख बाड़मेर उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर और बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन तथा छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर मामले को शांत कराया.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़मेर इकाई अध्यक्ष महिपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि महाविद्यालय में सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं. हर वर्ष एक्जाम फीस 1200 से 1400 के बीच होती है. लेकिन इस वर्ष वह फीस बढ़ाकर 3100 कर दी है, जो कि पुरानी फीस से 3 गुना ज्यादा है. यह फैसला गरीब एवं मध्यम वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है. इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.

पढ़ें: Explainer: मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ी, मैनेजमेंट कोटे से MBBS की फीस 1.65 करोड़ तक पहुंची

प्रांत सहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय की फीस को 3 गुना बढ़ा दिया है. जिसकी वजह से छात्रों में भारी रोष व्याप्त है. उन्होंने बताया कि सभी विद्यार्थियों के सामने प्राचार्य एवं उपखण्ड अधिकारी के मार्फत वीसी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से फोन पर बात कर फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने की मांग की गई. इस पर वीसी ने दो दिनों में विश्वविद्यालय अकादमिक काउंसिल बैठक में इस पर विचार करने का आश्वासन दिया. छात्रों ने कहा कि समय रहते मांग नहीं मानी गई, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा.

TAGGED:

BARMER GOVERNMENT COLLEGE
SEMESTER EXAM FORM FILLING
STUDENTS DEMAND TO REDUCE FEE
RECONSIDERATION OF FEE HIKE
ABVP PROTEST ON FEE HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.