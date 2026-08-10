JPSC-JSSC आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को एबीवीपी का विधानसभा घेराव, अस्पताल में भर्ती छात्र ने सरकार को दी चेतावनी
JPSC-JSSC आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में ABVP मंगलवार को विधानसभा घेराव का घेराव करेगा.
Published : August 10, 2026 at 9:58 PM IST
रांचीः JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
अभाविप (ABVP) ने पुलिस कार्रवाई को शर्मनाक और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए 11 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. वहीं, सदर हॉस्पिटल से भूख हड़ताल पर डटे राहुल कुमार क्रांति ने आंदोलनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सरकार को परिणाम भुगतनै के चेतावनी दी है.
ABVP झारखंड ने कहा कि छात्रों की आवाज को बल प्रयोग और गिरफ्तारी के जरिए दबाया नहीं जा सकता. संगठन ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद कर उनकी मांगों का समाधान करना चाहिए.
परिषद ने JPSC और JSSC की संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर निष्पक्ष जांच कराने, पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से परीक्षा दोबारा आयोजित करने तथा दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है. साथ ही परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक और संस्थागत सुधार सुनिश्चित करने की बात कही है.
ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि JPSC और JSSC जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के सामने आने के बाद अपने भविष्य की चिंता को लेकर विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है.
उन्होंने कहा कि सरकार को दमन का रास्ता छोड़कर छात्रों से संवाद करना चाहिए और संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए. वहीं, ABVP झारखंड के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि छात्रों पर जिस प्रकार लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का प्रयोग किया गया, वह सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ABVP छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है.
ABVP ने घोषणा की है कि पुलिस कार्रवाई के विरोध में 11 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाएगा. संगठन के नेतृत्व में हजारों छात्र पुराने विधानसभा तिनकोनिया ग्राउंड से विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखेंगे. परिषद ने स्पष्ट किया कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार होने तक छात्रों के लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण संघर्ष को जारी रखा जाएगा.
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