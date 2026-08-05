JPSC–JSSC छात्र आंदोलन: ABVP ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, छात्रों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के संबंध में, ABVP ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द कोई फैसला नहीं लेती है तो विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे.
Published : August 5, 2026 at 7:03 PM IST
रांचीः जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) भी सड़क पर उतर आई. संगठन के कार्यकर्ताओं ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
लाखों युवाओं के भविष्य को असमंजस में डाल दियाः एबीवीपी कार्यकर्ता
प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे विवादों ने लाखों युवाओं के भविष्य को असमंजस में डाल दिया है. संगठन का कहना है कि लंबे समय से छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है.
शीघ्र निर्णय लेने की चेतावनी
एबीवीपी के राज्य संयोजक रवि अग्रवाल ने कहा कि संगठन पूरी मजबूती के साथ आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में खड़ा है. उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है. सरकार को छात्रों की पीड़ा समझनी चाहिए और उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए.
रवि अग्रवाल ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्र अपने अधिकार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं. हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं. सरकार जितनी देर करेगी, छात्रों का आक्रोश उतना ही बढ़ेगा. इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले का समाधान निकालना चाहिए.
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएः ABVP
उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. यदि युवाओं का भरोसा भर्ती प्रक्रिया से उठ जाएगा तो इसका असर पूरे राज्य के भविष्य पर पड़ेगा. उन्होंने मांग की कि छात्रों की सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
राज्य भर में विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी
एबीवीपी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संगठन आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में राज्यभर में अपना विरोध और तेज करेगा. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और छात्रों की आवाज को दबाने का हर प्रयास लोकतांत्रिक तरीके से विफल किया जाएगा.
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