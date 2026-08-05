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JPSC–JSSC छात्र आंदोलन: ABVP ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, छात्रों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग

रांचीः जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन के समर्थन में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) भी सड़क पर उतर आई. संगठन के कार्यकर्ताओं ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

लाखों युवाओं के भविष्य को असमंजस में डाल दियाः एबीवीपी कार्यकर्ता

प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे विवादों ने लाखों युवाओं के भविष्य को असमंजस में डाल दिया है. संगठन का कहना है कि लंबे समय से छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है.

ABVP का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

शीघ्र निर्णय लेने की चेतावनी

एबीवीपी के राज्य संयोजक रवि अग्रवाल ने कहा कि संगठन पूरी मजबूती के साथ आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में खड़ा है. उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है. सरकार को छात्रों की पीड़ा समझनी चाहिए और उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए.

रवि अग्रवाल ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्र अपने अधिकार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं. हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं. सरकार जितनी देर करेगी, छात्रों का आक्रोश उतना ही बढ़ेगा. इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले का समाधान निकालना चाहिए.