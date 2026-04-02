सरगुजा में ABVP ने निकाली नक्सलवाद की शव यात्रा, कहा- अब अर्बन नक्सल की बारी
एबीवीपी ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि आर्म्ड नक्सल के खात्मे के बाद अब अर्बन नक्सल खत्म करना होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 8:06 PM IST
सरगुजा: छतीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पार होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने नक्सलवाद की शव यात्रा निकाली. ABVP ने आर्म्स नक्सल के बाद अर्बन नक्सल को ख़त्म करने की मुहीम छेड़ने की बात कही है.
कैंपम में पनप रहा अर्बन नक्सलवाद
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के जिला संयोजक ने कहा कि आर्म्ड नक्सल ख़त्म होने की बात सरकार कर रही है, ऐसा माना जाता रहा है की पूरे देश का 90 प्रतिशत आर्म्ड नक्सल छतीसगढ़ में ही था. ऐसे में इतनी आसानी से ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो कैम्पस के अन्दर ही अर्बन नक्सलवा पनप रहा है.
जहां कैम्पस में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिन्दा है, ऐसे में आने वाले समय में ABVP अर्बन नक्सलवाद को ख़त्म करने की लिए भी काम करेगा. -पलाश पाण्डेय, जिला संयोजक एबीवीपी
अंबिकापुर घड़ी चौक पर प्रदर्शन
गुरुवार को अम्बिकापुर के घड़ी चौक के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के छात्रों ने एक प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में उन्होंने नक्सलवाद की शव यात्रा निकाली और केंद्र और राज्य की सरकार के आर्म्ड नक्सलवाद खत्म करने के ऐलान के बाद अब अर्बन नक्सल का मुद्दा छेड़ा. इनका कहना है की आर्म्ड नक्सल वाद तो ख़त्म हो गया लेकिन अर्बन नक्सल को भी ख़त्म करना जरूरी है.