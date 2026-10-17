काशी विद्यापीठ में तिरंगा यात्रा; जालौन में CJP के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, पुतला फूंककर जताया विरोध
काशी विद्यापीठ में ABVP ने संवैधानिक संस्थाओं के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं जालौन में सीजेपी के खिलाफ पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 6:48 PM IST
वाराणसी/जालौन: उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जालौन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जबकि जालौन के उरई में डीवीसी कॉलेज के सामने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका गया.
ABVP कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर युवाओं के बीच नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को इस तरह के मुद्दों पर जागरूक करने और संविधान के प्रति सम्मान का संदेश देने के लिए यह कदम उठाया गया है.
काशी विद्यापीठ में तिरंगा यात्रा, संविधान के सम्मान का संदेश: वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को ABVP के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली. यात्रा की शुरुआत विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. हाथों में तिरंगा लेकर छात्र भारत माता की जय और संविधान का सम्मान करेंगे जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े. ABVP कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश की संवैधानिक संस्थाओं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सेना को लेकर हो रही कथित नकारात्मक टिप्पणियों के विरोध में यह यात्रा निकाली गई.
लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप: तिरंगा यात्रा में शामिल छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों से कुछ संगठन और अराजक तत्व लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं. उनके मुताबिक, ऐसे प्रयासों से युवाओं के बीच भ्रम फैल रहा है और देश की व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा किया जा रहा है. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े युवाओं का सड़क पर उतरना जरूरी हो गया है. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए छात्रों को संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाने की कोशिश की गई है.
कैंपस में जुटे छात्र, लगाए नारे: काशी विद्यापीठ परिसर से शुरू हुई यात्रा बाहर सड़क मार्ग से होते हुए विश्वविद्यालय के दूसरे गेट से दोबारा कैंपस में पहुंची. इसके बाद छात्र परिसर के एक चौराहे पर एकत्र हुए और देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई थी. ABVP कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य छात्रों को जागरूक करना और देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का संदेश देना है.
शिवम सिंह बोले- लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का माहौल: ABVP के छात्र नेता शिवम सिंह ने कहा कि आज संसद में हंगामा करने, अदालतों के फैसलों पर सवाल उठाने और सेना या संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने का चलन बढ़ रहा है. उनका आरोप था कि इस तरह के बयानों और प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. शिवम सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं को यह संदेश देना है कि देश का युवा संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़ा है. उन्होंने इसे केवल विरोध नहीं, बल्कि छात्रों को जागरूक करने की पहल बताया.
युवाओं को सही जानकारी देने की बात: शिवम सिंह के मुताबिक, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका के बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शन युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है. ABVP नेता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने और उनके खिलाफ विरोध करने के तरीकों को लेकर छात्रों के बीच चर्चा जरूरी है. उन्होंने तिरंगा यात्रा को देश, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास बताया.
जालौन के उरई में CJP के खिलाफ प्रदर्शन: जालौन के उरई शहर स्थित डीवीसी कॉलेज के सामने ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसका पुतला फूंका. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि CJP छात्रों के बीच नकारात्मक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है और युवाओं को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने CJP के नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्हें देश छोड़ने की मांग भी उठाई.
चित्रांशु का आरोप- छात्रों के बीच नकारात्मक नैरेटिव फैलाया जा रहा: ABVP के प्रांतीय नेता चित्रांशु ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीवीसी कॉलेज के सामने CJP के विरोध में प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि CJP देशभर में छात्र संगठनों और विद्यार्थियों के बीच नकारात्मक नैरेटिव तैयार कर रही है. चित्रांशु के मुताबिक, राहुल गांधी और अन्य लोगों के समर्थन से इस तरह की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे छात्रों के भविष्य पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने के नाम पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों और आम लोगों को परेशानी हो रही है.
NEET पेपर विवाद का भी किया जिक्र: चित्रांशु ने NEET परीक्षा के पेपर को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि CJP ने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी. उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे के बाद भी CJP ने पेपर लीक रोकने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया. ABVP नेता ने आरोप लगाया कि CJP अब छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर रही है. हालांकि, ये सभी आरोप प्रदर्शन में शामिल ABVP नेताओं के हैं और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं की गई है.
ABVP ने युवाओं को जागरूक करने की बात कही: वाराणसी और जालौन में हुए इन प्रदर्शनों के जरिए ABVP ने संविधान, लोकतंत्र और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे उठाए. वाराणसी में तिरंगा यात्रा के माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया, जबकि जालौन में CJP के खिलाफ विरोध जताया गया. दोनों जगह संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं को भ्रमित करने और उनके बीच नकारात्मक सोच फैलाने की कोशिश की जा रही है. ABVP ने कहा कि छात्र-छात्राओं को जागरूक करना और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनकी समझ मजबूत करना जरूरी है.
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