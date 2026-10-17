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काशी विद्यापीठ में तिरंगा यात्रा; जालौन में CJP के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, पुतला फूंककर जताया विरोध

वाराणसी में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने दर्ज कराई अपनी मौजूदगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी/जालौन: उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जालौन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जबकि जालौन के उरई में डीवीसी कॉलेज के सामने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका गया.

ABVP कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर युवाओं के बीच नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को इस तरह के मुद्दों पर जागरूक करने और संविधान के प्रति सम्मान का संदेश देने के लिए यह कदम उठाया गया है.

हाथों में तिरंगा और भारत माता के जयकारे. (Video Credit: ETV Bharat) काशी विद्यापीठ में तिरंगा यात्रा, संविधान के सम्मान का संदेश: वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को ABVP के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली. यात्रा की शुरुआत विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. हाथों में तिरंगा लेकर छात्र भारत माता की जय और संविधान का सम्मान करेंगे जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े. ABVP कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश की संवैधानिक संस्थाओं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सेना को लेकर हो रही कथित नकारात्मक टिप्पणियों के विरोध में यह यात्रा निकाली गई. लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप: तिरंगा यात्रा में शामिल छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों से कुछ संगठन और अराजक तत्व लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं. उनके मुताबिक, ऐसे प्रयासों से युवाओं के बीच भ्रम फैल रहा है और देश की व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा किया जा रहा है. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े युवाओं का सड़क पर उतरना जरूरी हो गया है. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए छात्रों को संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाने की कोशिश की गई है. काशी विद्यापीठ में ABVP कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat) कैंपस में जुटे छात्र, लगाए नारे: काशी विद्यापीठ परिसर से शुरू हुई यात्रा बाहर सड़क मार्ग से होते हुए विश्वविद्यालय के दूसरे गेट से दोबारा कैंपस में पहुंची. इसके बाद छात्र परिसर के एक चौराहे पर एकत्र हुए और देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई थी. ABVP कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य छात्रों को जागरूक करना और देश की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का संदेश देना है. शिवम सिंह बोले- लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का माहौल: ABVP के छात्र नेता शिवम सिंह ने कहा कि आज संसद में हंगामा करने, अदालतों के फैसलों पर सवाल उठाने और सेना या संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने का चलन बढ़ रहा है. उनका आरोप था कि इस तरह के बयानों और प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. शिवम सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं को यह संदेश देना है कि देश का युवा संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़ा है. उन्होंने इसे केवल विरोध नहीं, बल्कि छात्रों को जागरूक करने की पहल बताया. संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शनों के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र. (Photo Credit: ETV Bharat)