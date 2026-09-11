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तकनीकी विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों ने जड़ा ताला, स्थायी VC समेत कई मांगों को लेकर 23 दिन से आंदोलन

कार्यकर्ताओं का कहना है, जब तक कोई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विश्वविद्यालय सीनेट सदस्य या तकनीकी शिक्षा मंत्री मिलने नहीं पहुंचते, तब तक तालाबंदी जारी रहेगी.

ABVP Hamirpur Protest
तकनीकी विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों ने जड़ा ताला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 1:59 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्रहित की मांगों को लेकर आंदोलन कर रही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने गुरुवार (10 सितंबर) सुबह विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक कोई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, विश्वविद्यालय सीनेट का सदस्य या तकनीकी शिक्षा मंत्री उनसे मिलने नहीं पहुंचते, तब तक परिसर के गेट पर तालाबंदी जारी रहेगी. परिषद ने प्रदेश सरकार पर तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया.

तकनीकी विश्वविद्यालय के गेट पर जड़ा ताला

एबीवीपी पिछले 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है. परिषद की प्रमुख मांगों में तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय को सेल्फ फाइनेंस व्यवस्था से बाहर निकालकर सरकार की ओर से पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों पर फीस का बोझ कम करना, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करवाना, कैंटीन की व्यवस्था और अन्य छात्रहित के मुद्दे शामिल हैं.

तकनीकी विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों ने जड़ा ताला (ETV Bharat)

तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप

एबीवीपी हमीरपुर इकाई के अध्यक्ष भवानी सिंह ने कहा कि, "तकनीकी विश्वविद्यालय में लंबे समय से कुलपति का पद रिक्त है. लगभग दो वर्ष बीतने को हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन अभी तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं. यह सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है."

भवानी सिंह ने कहा कि, विश्वविद्यालय सेल्फ फाइनेंस व्यवस्था पर संचालित होने के कारण विद्यार्थियों से भारी फीस वसूली जा रही है. जब अन्य संस्थानों में समान पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत कम फीस में उपलब्ध हैं, तो तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर इतना आर्थिक बोझ क्यों डाला जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने जल्द मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो परिषद प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी.

ABVP Hamirpur Protest
स्थायी कुलपति समेत कई मांगों को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

VC समेत कई मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन

छात्रा आकृति शर्मा ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है, लेकिन इसकी स्थिति चिंताजनक है. विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स संचालित किए जा रहे हैं और विद्यार्थियों से भारी भरकम फीस ली जाती है, लेकिन इसके बदले उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं."

ABVP Hamirpur Protest
तकनीकी विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रों ने जड़ा ताला (ETV Bharat)

बड़े आंदोलन की चेतावनी

वहीं, एबीवीपी उपाध्यक्ष विशाल ने कहा कि, "परिषद पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रही है और छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे, बावजूद इसके सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई. सरकार को जगाने के लिए 8 सितंबर को हमीरपुर में विशाल रैली भी निकाली गई थी. इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. यदि सरकार अब भी नहीं जागती है तो मांगों को लेकर और बड़ा आंदोलन किया जाएगा."

ABVP Hamirpur Protest
तकनीकी विश्वविद्यालय के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

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