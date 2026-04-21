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DU में ABVP का हल्लाबोल! 12 मांगों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन

मार्च की शुरुआत SOL परिसर से हुई, जो केवलरी लेन, विश्वविद्यालय मेट्रो और छात्रा मार्ग होते हुए आर्ट्स फैकल्टी तक पहुंचा. इस दौरान छात्रों ने “छात्र अधिकारों की रक्षा करो” और “DU प्रशासन जवाब दो” नारे लगाए. मार्च में शामिल छात्रों का कहना है कि लंबे समय से छात्रों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा.

नई दिल्ली: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय के 12 सूत्रीय मांगों को लेकर “छात्र अधिकार मार्च” निकाला. मार्च स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) से आर्ट्स फैकल्टी तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

12 मांगों को लेकर प्रशासन को घेरा: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा सहित छात्रों ने इस मार्च के जरिए विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 12 प्रमुख मांगें रखीं. इनमें पोर्टा केबिन फ्री कैंपस, पूरे विश्वविद्यालय का फायर सेफ्टी ऑडिट, परीक्षा फॉर्म की लेट फीस में छूट, BA, LLB की फीस में कमी और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की व्यवस्था रही. सार्थक ने हाल ही में एक कॉलेज के पोर्टा केबिन में लगी आग की घटना का जिक्र करते हुए छात्रों ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए और तत्काल फायर ऑडिट की मांग की.

छात्र सुविधाओं पर खास जोर: मार्च के दौरान छात्रों ने कैंपस में बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. नए हॉस्टल निर्माण, सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल की स्थापना और कैंटीन में बेहतर भोजन व्यवस्था की मांग को प्रमुखता से उठाया गया. इसके साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की मांग को भी रखा.

सभी 12 मांगें छात्रों के हित में हैं: ABVP के दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि यह मार्च छात्रों के अधिकारों के लिए एक मजबूत संदेश है. उन्होंने बताया कि पोर्टा केबिन में आग लगने की घटना ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय को पोर्टा केबिन फ्री किया जाए और पूरे कैंपस का फायर ऑडिट कराया जाए.

साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल बनाई जाए और थर्ड जेंडर छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाए. हमारी सभी 12 मांगें छात्रों के हित में हैं.” सार्थक शर्मा ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. यह मार्च केवल शुरुआत है और छात्रों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी.



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