दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP ने किया विरोध प्रदर्शन, DU एग्जाम में अनियमितताओं के खिलाफ उठाई आवाज
छात्रों का आरोप है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.
Published : December 19, 2025 at 5:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में परीक्षाओं के दौरान लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शुक्रवार को एग्जामिनेशन ब्लॉक का घेराव करने के लिए मार्च निकाला. विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 से पैदल मार्च निकालकर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की.
एग्जामिनेशन ब्लॉक पर विश्वविद्यालय की ओर से पहले से ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कर ली थी. मगर छात्रों और पुलिस की नोकझोक होने के बाद कुछ छात्र गेट फांदकर अंदर घुस गए. छात्रों का आरोप है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और इसका सीधा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं करता, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
एबीवीपी दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां सामने आ रही है. उन्होंने बताया कि कई परीक्षाओं में प्रश्नपत्र दो-दो घंटे की देरी से कॉलेजों तक पहुंच रहे हैं. कहीं प्रश्न सिलेबस से बाहर पूछे जा रहे हैं, तो कहीं गलत मार्किंग स्कीम के साथ प्रश्नपत्र जारी किए जा रहे हैं. कुछ प्रश्नपत्रों में हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद एक-दूसरे से अलग-अलग प्रश्नों के हैं, जिससे छात्र भ्रमित हो रहे हैं और उनका समय बर्बाद हो रहा है.
सार्थक शर्मा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कोई छात्र आधे घंटे भी देर से परीक्षा केंद्र पहुंचता है तो उसे अनुपस्थित घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जब विश्वविद्यालय खुद दो से चार घंटे देरी से प्रश्नपत्र भेजता है तो उसे टेक्निकल ग्लिच कहकर टाल दिया जाता है. एबीवीपी ने इन सभी अनियमितताओं के लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के इस्तीफे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
रामजस कॉलेज की फोर्थ ईयर की छात्रा संजना त्यागी ने बताया कि पिछले शनिवार को सुबह 9:30 बजे पेपर था, लेकिन प्रश्नपत्र कॉलेज में दोपहर 12:30 बजे पहुंचा. उन्होंने बताया कि जब छात्र थोड़ी भी देर करता है तो उस पर सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय की लापरवाही पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती है. वहीं, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (इवनिंग) की की छात्रा शांभवी मिश्रा ने कहा कि कई बार रोल नंबर सही तरीके से नहीं लगाई जाती, जिससे छात्रों को परीक्षा कक्ष ढूंढने में देरी होती है, कॉपी लिखने का समय कम मिल पाता है. इसके अलावा, परीक्षा की टाइमिंग को लेकर भी आखिरी समय में सूचना दी जाती है, जिससे दूर-दराज से आने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
जबकि, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग के छात्र और स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट आदित्य ने बताया कि एडमिट कार्ड लेने से लेकर परीक्षा लिखने तक छात्रों को हर स्तर पर अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मिसप्रिंटिंग, सीरियल नंबर की गड़बड़ी और लगातार हो रही देरी ने छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है.
जानिए दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने क्या कहा ?
डीयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता ने बताया कि दोपहर दो बजे हुई बैठक में यह तय किया गया कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और उनकी पूरी टीम सभी प्रश्नपत्रों की पैकिंग व सीलिंग अपने सामने करवाएगी और उसके बाद ही कार्यालय छोड़ेगी, ताकि छात्रों को परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो. 13 दिसंबर को आई दिक्कतों के बाद 16, 17, 18 और 19 तारीख तक लगातार मॉनिटरिंग की गई, जिसके चलते अब व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है.
डीयू रजिस्ट्रार ने आगे बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय ने मल्टीपल एंट्री–मल्टीपल एग्जिट का विकल्प लागू किया है, ताकि नौकरी या अन्य कारणों से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को समस्या न हो. उन्होंने एडमिट कार्ड के लिए 500 रुपए मांगने की बात को सिरे से खारिज किया और कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. भविष्य में यूनिक पेपर कोड से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए सभी कोर्स और पेपर पोर्टल पर उपलब्ध होंगे. उन्होंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के इस्तीफे की मांग पर कहा गया कि परीक्षा व्यवस्था में चुनौतियां आती हैं, फिर भी सुधार के प्रयास लगातार जारी हैं. आंतरिक व सतत मूल्यांकन के अंक कॉलेज द्वारा अपलोड किए जाते हैं. किसी भी गड़बड़ी पर प्रिंसिपल के माध्यम से समाधान होगा. विश्वविद्यालय ने खेलों में भाग लेने वाले छात्रों और अन्य विशेष परिस्थितियों के लिए भी वैकल्पिक प्रावधान किए हैं, ताकि किसी भी छात्र को नुकसान न हो.
बता दें कि डीयू में 10 दिसंबर से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हुई है. पहले ही दिन कुछ विषयों के प्रश्नपत्र देरी से पहुंचे थे, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा था. 13 दिसंबर को भी कई केंद्रों पर यही स्थिति रही. सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कुछ केंद्रो पर दोपहर 12:20 बजे शुरू हुई थी. 13 दिसंबर को लॉजिस्टिक गड़बड़ी के चलते सुबह की पाली में करीब 800 परीक्षाएं स्थगित हुई थी, कई परीक्षा केंद्रों पर समय पर प्रश्नपत्र नहीं पहुंच सके थे, जिसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर समय से प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाने की वजह से प्रभावित हुई सेमेस्टर परीक्षाएं जनवरी 2026 में कराने का आदेश था.
