बीएचयू में ABVP का अनिश्चितकालीन धरना, सुंदरकांड के पाठ संग विरोध
23 सितंबर से शुरू हुआ आंदोलन, मौन प्रदर्शन और फिर ओपन माइक के जरिए छात्र रख चुके मांगें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 8:05 AM IST
वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्रहित, परिसर की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही एवं प्रॉक्टोरियल व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इकाई का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन लगातार जारी रहा. 23 सितंबर से शुरू हुए इस आंदोलन के क्रम में विद्यार्थियों ने पहले मौन प्रदर्शन और फिर ओपन माइक के माध्यम से अपनी बात विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखी.
इसी क्रम में शनिवार को धरना स्थल पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता की. विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ कर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आस्था एवं संकल्प को अभिव्यक्त किया.
अध्यक्ष पल्लव सुमन के अनुसार, कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी और विद्यार्थियों को कार्यक्रम आयोजित न करने देने का प्रयास किया गया. इसके बावजूद हमारे साथी अपने संकल्प पर अडिग रहे और सामूहिक सुंदरकांड पाठ को सफलतापूर्वक संपन्न किया.
मंत्री अनुराग तिवारी ने कहा कि पिछले कई दिनों से विद्यार्थी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी आवाज विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं. सामूहिक सुंदरकांड पाठ आयोजित हुआ है. यह संकट और संघर्ष के बीच धैर्य, साहस एवं सकारात्मक संकल्प का प्रतीक है.
परिषद के अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंदोलन की मूल मांगें आज भी वही हैं. छात्रहित की रक्षा, परिसर की सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रोक्टोरियल व्यवस्था में आवश्यक सुधार. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की मांगों पर ठोस एवं संतोषजनक कार्रवाई होने तक यह संघर्ष जारी रहेगा.
ये भी पढ़ेंः भारत में बहने वाली नदियों का 35% हिस्सा प्रदूषित, करोड़ों खर्च, फिर भी 'संकट' बरकरार, गोरखपुर की नदियों का भी हाल बुरा