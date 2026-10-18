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लखनऊ में सीईसी ज्ञानेश कुमार के समर्थन ABVP का प्रदर्शन, अभिजीत दिपके, ध्रुव राठी और नेहा बोरा को बताया देश के खिलाफ

ज्ञानेश कुमार के समर्थन ABVP का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली सहित देशभर में हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ ABVP रविवार को लखनऊ में सड़क पर उतरी. कॉकरोच जनता पार्टी और AISA सहित विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनों और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को गैरकानूनी बताया. संगनठ ने बताया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहा अराजक हमला गलत है. यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. इन्हीं मुद्दों को लेकर एबीवीपी ने “अराजकता रोको, लोकतंत्र अपनाओ” अभियान के अंतर्गत “छात्र हुंकार” विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है.

लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर- 3 पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला नहीं सहेंगे' 'कॉकरोच पार्टी मुर्दाबाद' का नारा लगाया. साथ ही छात्रों का कहना रहा कि नेहा बोरा, अभिजीत दिपके और ध्रुव राठी देश के खिलाफ हैं.