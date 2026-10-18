लखनऊ में सीईसी ज्ञानेश कुमार के समर्थन ABVP का प्रदर्शन, अभिजीत दिपके, ध्रुव राठी और नेहा बोरा को बताया देश के खिलाफ
रिज्यूम चेंज करने की बात करने वाले और बांग्लादेश का उदाहरण देने वाले संगठनों को जवाब देने के लिए एकत्र हुए:ABVP
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:20 PM IST
लखनऊ: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली सहित देशभर में हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ ABVP रविवार को लखनऊ में सड़क पर उतरी. कॉकरोच जनता पार्टी और AISA सहित विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनों और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को गैरकानूनी बताया. संगनठ ने बताया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहा अराजक हमला गलत है. यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. इन्हीं मुद्दों को लेकर एबीवीपी ने “अराजकता रोको, लोकतंत्र अपनाओ” अभियान के अंतर्गत “छात्र हुंकार” विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है.
लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर- 3 पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला नहीं सहेंगे' 'कॉकरोच पार्टी मुर्दाबाद' का नारा लगाया. साथ ही छात्रों का कहना रहा कि नेहा बोरा, अभिजीत दिपके और ध्रुव राठी देश के खिलाफ हैं.
ABVP के सामने नेहा बोरा धूल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी आर्यन कुशवाहा ने कहा कि, आज हम उन ताकतों के विरोध में जमा हुए हैं. राष्ट्रवाद के खिलाफ नारा लगाने वाले, रिज्यूम चेंज करने की बात करने वाले और बांग्लादेश का उदाहरण देने वाले संगठनों को जवाब देने के लिए एकत्र हुए हैं. दिल्ली में जितने संगठन और लोग जमा हुए वह राष्ट्र के विरोध में खड़े थे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने नेहा बोरा धूल हैं. विद्यार्थी परिषद एक आंधी है. यह सब मौसमी मेंढक हैं..हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे.
ध्रुव राठी कर रहा देश को बदनाम
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आज राष्ट्रवादी छात्र आक्रोशित हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हमने देखा कि अभिजीत दिपके, ध्रुव राठी और नेहा बोरा राष्ट्र के खिलाफ हैं. ध्रुव राठी ने पहले दिल्ली में माहौल खराब करने का प्रयास किया. उसके बाद विदेश में जाकर हमारी सरकार और हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे लोगों को हम बेनकाब कर रहे हैं. भारत को किसी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे.
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