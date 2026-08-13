ETV Bharat / state

ABVP का दिल्ली में झारखंड भवन के सामने प्रोटेस्ट, कहा- लोकतंत्र का गला घोंट कर रही राज्य सरकार

एबीवीपी ने JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया.

ABVP protest Jharkhand Bhawan front
झारखंड भवन के सामने ABVP का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 9:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: झारखंड में JPSC-JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितता और रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरूवार को दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया. वसंत विहार स्थित झारखंड भवन के बाहर ABVP के छात्र और कार्यकर्ता जुटे और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. संगठन ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों की मांगों पर कार्रवाई की मांग की.

झारखंड भवन के बाहर पोस्टर-बैनर लेकर पहुंचे ABVP कार्यकर्ता

दिल्ली के वसंत विहार स्थित झारखंड भवन के बाहर ABVP के कार्यकर्ता और छात्र हाथों में पोस्टर-बैनर लेकर पहुंचे. झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए दिल्ली में भी विरोध दर्ज कराया गया. ABVP का कहना है कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के बीच लगातार नाराजगी है.

झारखंड भवन के सामने ABVP का प्रोटेस्ट (नई दिल्ली) (Etv Bharat)

आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ हुई बर्बरता: ABVP

ABVP का आरोप है कि जिन छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई, उनके साथ बर्बरता की गई. संगठन का कहना है कि छात्रों की शिकायतों को सुनने और समाधान निकालने के बजाय उन पर कार्रवाई करना उचित नहीं है. इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में झारखंड भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया.

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हर परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है. एक परीक्षा में गड़बड़ी का असर सिर्फ एक पेपर तक सीमित नहीं रहता बल्कि छात्रों के कई साल के मेहनत और उनके भविष्य पर पड़ता है. शायद यही वजह है कि ABVP परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग कर रही है.

सरकार को निकालना चाहिए बातचीत के जरिए समाधान

दिल्ली के छात्र नेतृत्व ने भी इस मुद्दे को झारखंड के छात्रों से जोड़ते हुए समर्थन दिया. ABVP के मुताबिक, छात्रों की मांगों को दबाने के बजाय सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए.

2025-26 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी DUSU के अध्यक्ष चुने गए थे. आज के प्रदर्शन में झारखंड के छात्रों के समर्थन में उनकी मौजूदगी ने इस मुद्दे को दिल्ली के छात्र राजनीतिक मंच से भी जोड़ दिया.

स्टूडेंट्स की शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग की

प्रदर्शन के दौरान ABVP कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कथित अनियमितताओं की जांच कराने और छात्रों की शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग की. संगठन का कहना है कि छात्रों का भरोसा तभी कायम होगा जब भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी.

छात्रों के मुद्दे आगे भी उठाता रहेगा एबीवीपी!

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब दिल्ली तक पहुंच चुका है. रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में ABVP ने यहां झारखंड भवन के बाहर प्रदर्शन किया. संगठन ने साफ कहा है कि छात्रों के मुद्दे को लेकर उसकी आवाज आगे भी उठती रहेगी.

दिल्ली में दिखा झारखंड आंदोलन का असर

फिलहाल झारखंड में परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है और दिल्ली में भी इसका असर दिखाई दिया. ABVP ने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग की है.

दरअसल, झारखंड में पिछले कई दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. 10 अगस्त को रांची में विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ था. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था. इसके बाद छात्र संगठनों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध तेज कर दिया.

ये भी पढ़ें- JPSC-JSSC आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, अभ्यर्थियों ने कहा- हम एकजुट हैं, जारी रहेगा आंदोलन

JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच का आरोप, देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में रखा गया कैद, आंदोलन दबाने की साजिश

JPSC Protest: छात्र मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव! कांके रोड पर की गई अभूतपूर्व किलेबंदी

TAGGED:

JPSC PROTEST IN NEW DELHI
ABVP PROTESTS IN DELHI
ABVP ACCUSED JHARKHAND GOVERNMENT
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
IRREGULARITIES IN JPSC JSSC EXAMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.