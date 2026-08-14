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बरेली में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन; झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका

बरेली में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )