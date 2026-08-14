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बरेली में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन; झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका

कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए इसकी निंदा की

बरेली में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन.
बरेली में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:50 AM IST

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बरेली: झारखंड में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. ABVP की महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने चौकी चौराहा पर जुटकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका.

कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए इसकी निंदा की. प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर सहमंत्री कुणाल मिश्रा ने किया. इस दौरान विभाग संगठन मंत्री विकास गोला समेत बड़ी संख्या में परिषद कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बरेली में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक की जांच और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाना छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है.

उनका यह भी आरोप था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल का इस्तेमाल कर छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया गया. विभाग संगठन मंत्री विकास गोला ने कहा कि पेपर लीक विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है.

ऐसे मामलों में सरकार को जिम्मेदारी तय करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान पुलिस बल के बजाय बातचीत और उचित कार्रवाई के माध्यम से किया जाना चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान महानगर सहमंत्री हर्षवर्धन, कुणाल मिश्रा, आयुष शर्मा, महानगर संगठन मंत्री अरुण सूर्यवंशी, सोशल मीडिया संयोजक सत्यम गुर्जर, मीडिया संयोजक हर्षित चौधरी, अंश गंगवार, कार्तिक, लक्की शर्मा, पुष्पेंद्र कठेरिया, आदर्श, अजय कश्यप, साहिल यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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