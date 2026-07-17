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DU में वन ईयर पीजी सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर ABVP का प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासन को दी ये चेतावनी

एबीवीपी की दिल्ली इकाई का दिल्ली विश्वविद्यालय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाने की कर रहे मांग .

वन ईयर पीजी सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन
वन ईयर पीजी सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 17, 2026 at 3:17 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में एक वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की दिल्ली इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन आर्ट्स फैकल्टी के बाहर किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र जुटे. सुरक्षा व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने गेट नंबर-4 पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते रहे.

एनईपी-2020 लागू होने के बाद सीटों की कमी पर सवाल

एबीवीपी दिल्ली के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक (FYUGP) कार्यक्रम लागू होने के बाद ऐसे छात्र एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र हुए हैं. इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन छात्रों के लिए पर्याप्त सीटों की व्यवस्था नहीं की है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय रहते यह स्पष्ट नहीं किया कि एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कितनी सीटें उपलब्ध होंगी.

जब सीट मैट्रिक्स जारी हुआ तो पात्र छात्रों की संख्या की तुलना में सीटें बेहद कम निकलीं, जिससे हजारों छात्रों के सामने प्रवेश का संकट खड़ा हो गया. उन्होंने कहा कि एबीवीपी की यह लड़ाई एक वर्षीय एमए कार्यक्रमों में सीटें बढ़ाने के लिए है और परिषद लोकतांत्रिक तरीके से लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी मांग उठाती रहेगी.

एनईपी-2020 लागू होने के बाद सीटों की कमी पर सवाल
एनईपी-2020 लागू होने के बाद सीटों की कमी पर सवाल (ETV Bharat)

सीट बढ़ाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

एबीवीपी ने स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाता है तो परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी. संगठन का कहना है कि पात्र छात्रों को प्रवेश का अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए सीटों में पर्याप्त बढ़ोतरी जरूरी है.

एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि वन ईयर पीजी कार्यक्रमों की सीटों का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें बढ़ाया जाए, जिससे चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा कर चुके किसी भी योग्य छात्र को केवल सीटों की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न होना पड़े. संगठन ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.

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