धर्मशाला में ABVP और पुलिस के बीच भिड़ंत, जोरावर में लाठीचार्ज पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि, एबीवीपी के कार्यकर्ता बिना अनुमति के जोरावर मैदान में पहुंचे थे. साढ़े 12 बजे के बाद पहुंचकर सड़क रास्ता भी बंद कर दिया. कार्यकर्ताओं ने बेरिगेट तोडक़र विधानसभा की तरफ आने का प्रयास किया. तीन पुलिस महिला जवानों को भी चोट आई है, जिसमें पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था बनाने के प्रयास किए. इसमें 10 की बजाय मात्र चार से पांच लोगों को हल्की चोटें आईं हैं.

धर्मशाला में बुधवार को ओबीसी और एबीवीपी संगठन ने जोरावर में पहुंच कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान एबीवीपी संगठन के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे छात्र, छात्राओं के साथ पुलिस बल की भिड़ंत हो गई, जिसमें एबीवीपी छात्र, छात्राएं, और कुछ पुलिसकर्मी को चोटें भी आईं हैं.

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार (3 दिसंबर) को ओबीसी और एबीवीपी संगठन ने जोरावर में पहुंच कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान एबीवीपी संगठन के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे छात्र, छात्राओं के साथ पुलिस बल की भिड़ंत हो गई, जिसमें एबीवीपी छात्र, छात्राएं, और कुछ पुलिसकर्मी को भी चोटें आईं है. जोरावर मैदान में झड़प पर सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार-पलटवार देखने को मिला.

जोरावर में एबीवीपी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि, कानून के तहत कार्रवाई की गई है. भाजपा की रैली भी गुरुवार, 4 दिसंबर को है. ऐसे में तीन हजार की जोरावर मैदान में अनुमति दी गई है. सवर्ण आयोग में पुलिस भी जख्मी हुए थे, यहां पर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ. दोनों तरफ से धक्का-मुक्की हुई है. परमिशन मार्च पास की मांगी थी, जोकि नहीं दी गई थी. इसके बावजूद जोरावर सिंह मैदान में पहुंच गए और उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया.

परमिशन को अस्वीकार क्यों किया गया?: जयराम

इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परमिशन को अप्लाई किया था, तो उसे स्वीकृति क्यों नहीं दी गई. पूर्व सरकार के समय मे भी अपनी बात रखते थे, यहां तक कि सवर्ण आयोग के लोग परिसर तक पहुंचे और वहां हमसे बात की. राजनीतिक रूप से रैली को बदलने की बात कही जा रही है, तो आंदोलन को उसी तर्ज पर किया जाएगा. परमिशन मांगने पर पैसे जमा करवाए गए, जबकि बाद में चिट्ठी डालकर पुलिस मैदान में भेजने की बात कही गई. करीब 5000 लोगों तक रैली रखने की सहमति भी दी गई थी. इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मिले थे. सौहार्दपूर्ण तरीके से बात होगी तो सही है. अगर रैली रद्द की जाती है तो, आंदोलन को उसी तर्ज पर किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि, एबीवीपी संगठन के लोग अपना विरोध विधानसभा के अंदर करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनको बैरिकेड लगाकर जोरावर स्टेडियम के पास ही रोक दिया गया. इससे खफा होकर एबीवीपी संगठन के छात्र-छात्राओं ने पुलिस के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा परिसर की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें जोरावर स्टेडियम के पास ही रोक दिया गया. इस दौरान लाठी चार्ज में कुछ पुलिस कर्मियों सहित एबीवीपी के छात्र-छात्राओं को भी चोटें आईं हैं, जिनका इलाज धर्मशाला के सिविल अस्पताल में चल रहा है.

जोरावर स्टेडियम में भाजपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का कहना है कि, भाजपा धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है. पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और माफियाराज को बढ़ावा दिया है. ऐसे में 'व्यवस्था पतन के 3 साल' की थीम पर होने वाला यह प्रदर्शन जनता के गुस्से की आवाज है. महंगाई, बेरोज़गारी और व्यवस्थाओं के ढहने से लोग बेहद परेशान हैं. अब सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को सड़कों पर लेकर आने वाले हैं.

लाठीचार्ज लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला: राजीव बिंदल

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, कांग्रेस सरकार के तीन साल अव्यवस्था, अराजकता और जनविरोधी फैसलों से भरे रहे हैं. छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, वह लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है. इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. हमारा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन यदि सरकार या प्रशासन ने इसे रोकने की, दबाने की या दिशा बदलने की कोशिश की तो भाजपा प्रदेशभर में इससे भी बड़ा जनआंदोलन खड़ा करेगी.

