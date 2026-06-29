स्कूल में छात्रा को निष्कासित करने पर विवाद: नोज रिंग को लेकर कार्रवाई के बाद एबीवीपी का प्रदर्शन
रांची में स्कूल में छात्रा के निष्कासन को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया.
Published : June 29, 2026 at 7:23 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज में एक छात्रा को नोज रिंग पहनने के कारण स्कूल से निष्कासित किए जाने का मामला तूल पकड़ लिया.
इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, प्राचार्या का पुतला दहन किया और छात्रा को दोबारा प्रवेश देने की मांग की. वहीं स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले को विद्यालय के अनुशासन और ड्रेस कोड से जुड़ा बताते हुए अपने निर्णय को नियमों के अनुरूप बताया है.
छात्रा जूही सिंह का कहना है कि 16 जून से विद्यालय में कक्षाएं शुरू हुई थीं. इसी दौरान स्कूल प्रशासन ने उन्हें नोज रिंग हटाने का निर्देश दिया. छात्रा के अनुसार, उसने शिक्षकों और प्राचार्या को बताया कि मेडिकल कारणों से वह तत्काल नोज रिंग नहीं निकाल सकती. इसके बावजूद उसकी बात पर विचार नहीं किया गया और बिना किसी लिखित नोटिस के उसे विद्यालय से बाहर कर दिया गया.
छात्रा का आरोप है कि कक्षा में अन्य छात्राएं भी नोज रिंग पहनकर आती हैं लेकिन कार्रवाई केवल उसी के खिलाफ की गई. उसने यह भी आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान संप्रदाय और क्षेत्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे उसकी भावनाएं आहत हुईं.
जूही के अभिभावकों ने भी स्कूल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि बेटी का चिकित्सकीय उपचार चल रहा था और इसी वजह से उन्होंने कुछ दिनों का समय मांगा था ताकि डॉक्टर की सलाह के बाद नोज रिंग हटाई जा सके. उनका आरोप है कि प्राचार्या ने समय देने से इनकार कर दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. अभिभावकों का यह भी कहना है कि विद्यालय की नियमावली में नोज रिंग पहनने पर स्पष्ट प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है.
मामले की जानकारी मिलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल परिसर के बाहर जुट गए. संगठन ने छात्रा के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्राचार्या का पुतला दहन किया. एबीवीपी ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ भेदभाव किया गया तथा उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां की गईं. संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि पहले स्कूल प्रशासन ने बातचीत से इनकार किया लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद वार्ता हुई.
एबीवीपी ने मांग की कि छात्रा का निष्कासन तत्काल वापस लिया जाए और भविष्य में किसी भी छात्र के साथ संप्रदाय, क्षेत्र या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए. संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की.
वहीं उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज की प्राचार्या सिस्टर मैरी ग्रेस ने सभी आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि छात्राएं सोने की नोज रिंग या ईयररिंग पहनकर विद्यालय नहीं आएंगी. उनके अनुसार, जब कक्षा शिक्षिका ने छात्रा को नियमों की जानकारी दी तो उसने अभद्र व्यवहार किया. बाद में प्राचार्या से बातचीत के दौरान भी छात्रा और उसके परिजनों का रवैया ठीक नहीं था.
प्राचार्या ने कहा कि एबीवीपी के कुछ सदस्य विद्यालय परिसर में पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा. उन्होंने बताया कि बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. अभिभावकों ने विद्यालय से जमा राशि वापस करने का अनुरोध किया और स्वयं छात्रा का नाम वापस लेने की बात कही.
लोअर बाजार थाना के एसआई संतोष कुमार रजक ने बताया कि यह मामला विद्यालय के अनुशासन और अभिभावकों के बीच का था. पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकाल लिया गया. समझौते के तहत छात्रा का नाम विद्यालय से वापस ले लिया गया.
हालांकि, इस पूरे विवाद ने निजी विद्यालयों में अनुशासन, ड्रेस कोड, छात्रों के अधिकार और अभिभावकों के साथ संवाद की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक ओर छात्रा और एबीवीपी कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, वहीं विद्यालय प्रबंधन इसे केवल नियमों के पालन का मामला बता रहा है. फिलहाल, यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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