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स्कूल में छात्रा को निष्कासित करने पर विवाद: नोज रिंग को लेकर कार्रवाई के बाद एबीवीपी का प्रदर्शन

रांचीः राजधानी रांची के उर्सुलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज में एक छात्रा को नोज रिंग पहनने के कारण स्कूल से निष्कासित किए जाने का मामला तूल पकड़ लिया.

इस घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, प्राचार्या का पुतला दहन किया और छात्रा को दोबारा प्रवेश देने की मांग की. वहीं स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले को विद्यालय के अनुशासन और ड्रेस कोड से जुड़ा बताते हुए अपने निर्णय को नियमों के अनुरूप बताया है.

ABVP का प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्रा जूही सिंह का कहना है कि 16 जून से विद्यालय में कक्षाएं शुरू हुई थीं. इसी दौरान स्कूल प्रशासन ने उन्हें नोज रिंग हटाने का निर्देश दिया. छात्रा के अनुसार, उसने शिक्षकों और प्राचार्या को बताया कि मेडिकल कारणों से वह तत्काल नोज रिंग नहीं निकाल सकती. इसके बावजूद उसकी बात पर विचार नहीं किया गया और बिना किसी लिखित नोटिस के उसे विद्यालय से बाहर कर दिया गया.

छात्रा का आरोप है कि कक्षा में अन्य छात्राएं भी नोज रिंग पहनकर आती हैं लेकिन कार्रवाई केवल उसी के खिलाफ की गई. उसने यह भी आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान संप्रदाय और क्षेत्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे उसकी भावनाएं आहत हुईं.

जूही के अभिभावकों ने भी स्कूल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि बेटी का चिकित्सकीय उपचार चल रहा था और इसी वजह से उन्होंने कुछ दिनों का समय मांगा था ताकि डॉक्टर की सलाह के बाद नोज रिंग हटाई जा सके. उनका आरोप है कि प्राचार्या ने समय देने से इनकार कर दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. अभिभावकों का यह भी कहना है कि विद्यालय की नियमावली में नोज रिंग पहनने पर स्पष्ट प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है.

मामले की जानकारी मिलने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल परिसर के बाहर जुट गए. संगठन ने छात्रा के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्राचार्या का पुतला दहन किया. एबीवीपी ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ भेदभाव किया गया तथा उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां की गईं. संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि पहले स्कूल प्रशासन ने बातचीत से इनकार किया लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद वार्ता हुई.