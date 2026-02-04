ETV Bharat / state

कन्या महाविद्यालय में एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन, प्रिंसिपल को कार्यालय में किया बंद, लगाए ये आरोप

छात्राओं का आरोप है कि महाविद्यालय ने जानबूझकर गलत परिणाम जारी किए हैं.

Girl students protesting
विरोध प्रदर्शन करती छात्राएं (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: बीए और बीएससी के परीक्षा परिणामों में बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल दिखाने का आरोप लगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने मीरा कन्या महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. बुधवार को प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने प्रिंसिपल को कार्यालय में बंद कर दिया और पूरे परिसर में नारेबाजी करते हुए बीए व बीएससी के परीक्षा परिणामों में सुधार की मांग की.

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष किरण वैष्णव ने बताया कि हाल ही में जारी किए गए परिणामों में बड़ी संख्या में छात्राओं को फेल दिखाए जाने से आक्रोश फैल गया. एबीवीपी की छात्राओं का आरोप है कि महाविद्यालय ने जानबूझकर गलत परिणाम जारी किए हैं. जिससे सैकड़ों छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है. छात्राओं का कहना है कि यदि समय रहते संशोधित परिणाम जारी नहीं किए गए, तो कई छात्राएं आगे की पढ़ाई से वंचित हो जाएंगी.

पढ़ें: फीस बढ़ाने का विरोध : बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज के गेट पर ताला, सड़क पर धरना, ABVP पदाधिकारियों को थाने लाने पर गरमाया मामला

प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन की गलत नीतियों का खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है. छात्राओं ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और छात्राओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न होने दिया जाए. प्रदर्शन के चलते कॉलेज में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

पढ़ें: छात्राओं की शिकायत पर पुलिस की कालिका यूनिट का एक्शन, हुक्का बार पर छापा, 4 युवक हिरासत में

एबीवीपी की सुमन कुंवर ने बताया कि प्रिंसिपल से जब हम अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक बात करने गए थे. तब वे हमसे बोले कि 'चलो बीमारी हटो, तुम तो सब कठपुतली हो'. सर ऐसी खराब भाषा बोलते हैं. छात्राओं ने गुस्से में आकर प्रिंसिपल डॉ दीपक माहेश्वरी को उनके चैंबर में बंद कर दिया और खुद बाहर धरने पर बैठ गईं. कॉलेज का मेन गेट भी बंद कर दिया. माहौल गर्माता देख हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं से समझाइश कर प्रिंसिपल चैंबर का गेट खुलवाया. इस दौरान प्रिंसिपल और छात्राओं के बीच बहस हुई.

TAGGED:

STUDENTS LOCKED PRINCIPAL IN OFFICE
ALLEGATIONS OF WRONG RESULTS
BA AND BSC RESULTS OF COLLEGE
एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन
ABVP PROTEST IN UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.