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JNVU ने तीन गुना तक बढ़ा दी फीस, बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज में ABVP का विरोध प्रदर्शन

गर्ल्स कॉलेज गेट बंद कर नारेबाजी करती छात्राएं ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से परीक्षा शुल्क में 393 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी गई. इसके विरोध में धनतेरस के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्राओं ने एमबीसी कन्या महाविद्यालय में प्रदर्शन किया. छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर नारेबाजी की और फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की. इस संबंध में कॉलेज प्राचार्य डॉ. मुकेश पचौरी के मार्फत JNVU के कुलगुरु के नाम ज्ञापन भी सौंपा.