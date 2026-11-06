JNVU ने तीन गुना तक बढ़ा दी फीस, बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज में ABVP का विरोध प्रदर्शन
एबीवीपी ने फीस वृद्धि वापस लेने और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की.
Published : November 6, 2026 at 3:24 PM IST
बाड़मेर: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से परीक्षा शुल्क में 393 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी गई. इसके विरोध में धनतेरस के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्राओं ने एमबीसी कन्या महाविद्यालय में प्रदर्शन किया. छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर नारेबाजी की और फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की. इस संबंध में कॉलेज प्राचार्य डॉ. मुकेश पचौरी के मार्फत JNVU के कुलगुरु के नाम ज्ञापन भी सौंपा.
कॉलेज छात्रा रंजना ने बताया कि JNVU ने परीक्षा शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है. पहले परीक्षा शुल्क जहां 1800 रुपए लगभग था, उसे बढ़ाकर तीन हजार रुपए कर दिया गया है. जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली छात्राओं के लिए फीस भरना मुश्किल हो गया. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से फीस में बढ़ोतरी की वजह से मजबूरन उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी. एबीवीपी बाड़मेर इकाई अध्यक्ष वसुंधरा दहिया ने बताया कि JNVU में परीक्षा शुल्क प्रदेश के अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों के मुकाबले लगभग तीन गुना तक महंगा हो गया है. छात्राओं ने कॉलेज के आगे धरना देकर प्रदर्शन किया और कुलगुरु के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा. कॉलेज प्राचार्य ने भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या आगे तक पहुंचाई जाएगी.
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फीस में लगातार हो रही बढ़ोतरी: एबीवीपी की बाड़मेर जिला संयोजक दीपू चौहान ने बताया कि JNVU की फीस में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है. उससे यह लग रहा है कि छात्र उनके लिए एटीएम कार्ड हो गए हैं, वे जब चाहेंगे पैसे ऐंठ लेंगे. इस रेगिस्तानी इलाके के किसान गरीब हैं, वे जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं. फीस इसी तरह से बढ़ती रही तो छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे.
ओपन यूनिवर्सिटी में जा रहे छात्र: उन्होंने बताया कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में जहां पहले स्टूडेंट्स का 65 हजार आंकड़ा हुआ करता था, वह फीस बढ़ोतरी की वजह से अब बढ़कर एक लाख पहुंच गया है. इसी प्रकार अगर फीस बढ़ती रही तो सभी ओपन यूनिवर्सिटी से ही पढ़ेंगे. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने एक सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क बढ़ाकर 2,970 रुपए और सालाना शुल्क 5,940 रुपए कर दिया है, जबकि बीकानेर विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर का शुल्क मात्र 700 रुपए है. पिछले तीन वर्षों में परीक्षा शुल्क में लगभग 393 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, जिससे सीधे तौर पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है. परीक्षा शुल्क के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क भी वसूले जा रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है.
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फॉर्म भरने में आ रही भारी परेशानी: विश्वविद्यालय की ओर से दीपावली अवकाश के बीच ही परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित कर दी गई. विवि की वेबसाइट की तकनीकी समस्याओं के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ABVP ने अपनी तीन प्रमुख मांगों को पूरा करने को कहा है. इनमें पहली, बढ़ाई गई अत्यधिक परीक्षा फीस को तत्काल प्रभाव से कम कर इसे प्रदेश के अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों के समकक्ष लाया जाए. दूसरी, परीक्षा शुल्क के नाम पर वसूले जा रहे अतिरिक्त शुल्कों को तुरंत हटाया जाए. तीसरी, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए शामिल है.
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