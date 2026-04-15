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बहराइच में ABVP का प्रदर्शन; सड़क जाम की, पुलिस से तीखी नोंकझोंक

बहराइच: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. छात्र-छात्राएं जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे. इस दौरान उनका आरोप है कि ज्ञापन लेने आए दूसरे अधिकारी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया. इससे नाराज स्टूडेंट्स ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस से उनकी तीखी नोंकझोंक भी हुई. पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें हटाने का प्रयास किया. इस दौरान एक पदाधिकारी सड़क पर गिर गया. इसके बाद जमकर नारेबाजी हुई.

बहराइच में अभाविप का प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

शहर के किसान डिग्री कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं ने पैदल मार्च कर कलक्ट्रेट पहुंचे. जहां पर उन्हें एक ज्ञापन डीएम अक्षय त्रिपाठी को सौंपना था, मगर डीएम की मौजूदगी न होने पर छात्र नाराज हो गए. संगठन के लोगों ने बहराइच-लखनऊ मार्ग को जाम कर दिया. जिससे लंबा जाम लग गया. जाम लगने की सूचना पर कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया.

इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं और पुलिस के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. पुलिस बल प्रयोग करते हुए छात्रों को हटाने लगी. इसी दौरान प्रदेश संयोजक आदर्श शुक्ला जमीन पर गिर पड़े. इससे नाराज छात्रों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. मामले को बढ़ता देख सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा व सीओ भुनेश्वर सिंह ने मोर्चा संभाला. उनके द्वारा छात्रों को समझाया गया, जिसके बाद छात्रों ने सड़क खाली की.