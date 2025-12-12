ETV Bharat / state

एबीवीपी छात्र हितों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी सक्रिय, बनाई ये योजना

पत्रकार वार्ता में एबीवीपी पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) आगामी वर्ष में छात्र हितों के साथ-साथ व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सक्रिय रहेगी. संगठन ने छात्रावासों की बदहाली और युवाओं के बढ़ते स्क्रीन टाइम से लेकर अरावली में अवैध खनन और भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल किया है. इन पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर सरकार को जगाने और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की भी घोषणा की है. एबीवीपी के हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में आगामी वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई. प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सबसे प्रमुख पहल राज्यभर में छात्रावास सर्वेक्षण होगा. उन्होंने कहा कि कई छात्रावास जर्जर हालत में हैं. इनमें पानी, सफाई, भोजन, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. एबीवीपी कार्यकर्ता हर छात्रावास का जायजा लेकर सरकार के समक्ष मांग पत्र रखेंगे और सुधार के लिए दबाव बनाएंगे. पढ़ें: कुलपतियों को हटाने का मामला : NSUI ने लगाया राज्यपाल पर दबाव का आरोप, ABVP ने दिया जवाब युवाओं को स्क्रीन से हटाकर गतिविधियों से जोड़ेगी परिषद: संगठन युवाओं के बढ़ते 'स्क्रीन टाइम' के खिलाफ एक अनूठा अभियान 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' शुरू करेगा. अभिनव सिंह ने बताया कि 15 से 22 वर्ष के युवाओं का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 10-12 घंटे तक पहुंच गया है. यह मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसके तहत युवाओं को खेल, सेवा कार्य, कला, पुस्तक पठन और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.