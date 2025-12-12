ETV Bharat / state

एबीवीपी छात्र हितों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी सक्रिय, बनाई ये योजना

अरावली, उदयपुर और अजमेर बेल्ट में अवैध खनन रोकने के लिए एबीवीपी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं हिचकेगी.

पत्रकार वार्ता में एबीवीपी पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
Published : December 12, 2025 at 7:11 PM IST

जयपुर: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) आगामी वर्ष में छात्र हितों के साथ-साथ व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सक्रिय रहेगी. संगठन ने छात्रावासों की बदहाली और युवाओं के बढ़ते स्क्रीन टाइम से लेकर अरावली में अवैध खनन और भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल किया है. इन पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर सरकार को जगाने और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की भी घोषणा की है.

एबीवीपी के हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में आगामी वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई. प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सबसे प्रमुख पहल राज्यभर में छात्रावास सर्वेक्षण होगा. उन्होंने कहा कि कई छात्रावास जर्जर हालत में हैं. इनमें पानी, सफाई, भोजन, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. एबीवीपी कार्यकर्ता हर छात्रावास का जायजा लेकर सरकार के समक्ष मांग पत्र रखेंगे और सुधार के लिए दबाव बनाएंगे.

युवाओं को स्क्रीन से हटाकर गतिविधियों से जोड़ेगी परिषद: संगठन युवाओं के बढ़ते 'स्क्रीन टाइम' के खिलाफ एक अनूठा अभियान 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' शुरू करेगा. अभिनव सिंह ने बताया कि 15 से 22 वर्ष के युवाओं का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 10-12 घंटे तक पहुंच गया है. यह मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसके तहत युवाओं को खेल, सेवा कार्य, कला, पुस्तक पठन और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

ऐतिहासिक अवसरों पर जागरण अभियान: उन्होंने बताया कि रानी अब्बाका की 500वीं, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं, गुरु तेग बहादुर के बलिदान की 350वीं जयंती और 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर विशेष जागरण कार्यक्रम चलाएंगे. इनमें छात्र संवाद, प्रदर्शनियां और चर्चा सत्र आयोजित किए जाएंगे.

अवैध खनन के मुद्दे पर एबीवीपी सुप्रीम कोर्ट जाएगी: एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित ननोमा ने बताया कि संगठन पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय रहेगा. उन्होंने कहा कि अरावली, उदयपुर और अजमेर बेल्ट में तेजी से बढ़ रहे अवैध खनन को रोकने के लिए एबीवीपी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं हिचकेगी. साथ ही, स्थानीय जागरूकता और पौधरोपण अभियान चलाए जाएंगे.

बॉर्डर पर पूर्ण फेंसिंग की मांग: सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर ननोमा ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा के लगभग 4,000 किलोमीटर से अधिक हिस्से में अभी तक पर्याप्त तारबंदी नहीं है, जिससे घुसपैठ जारी है. एबीवीपी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी और पूर्ण बॉर्डर फेंसिंग की मांग करेगी. उन्होंने उन समूहों और जनप्रतिनिधियों को उजागर करने की भी बात कही जो सीमा सुरक्षा के उपायों का विरोध करते हैं.

सरकार को जगाना भी हमारा दायित्व: ननोमा ने स्पष्ट किया कि एबीवीपी का दायित्व केवल छात्र मुद्दों तक सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रहित का प्रश्न आता है, तो विद्यार्थी परिषद हस्तक्षेप करेगी. सरकार चाहे कोई भी हो, आवश्यकता पड़ने पर उसे जगाने का काम भी किया जाएगा.

