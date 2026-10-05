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हजारीबाग में ABVP‌ ने आयोजित किया ‘मातृवंदन नारी शक्ति’ कार्यक्रम, महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने पर दिया जोर

‘मातृवंदन नारी शक्ति’ कार्यक्रम का आयोजन ( Etv Bharat )

हजारीबाग: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP‌) की ओर से विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में ‘मातृ वंदन नारी शक्ति’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईआरएस अधिकारी निशा उरांव शामिल हुईं. कार्यक्रम में ABVP‌ की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुमारी दिशा गुप्ता समेत संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्राएं और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं.