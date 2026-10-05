हजारीबाग में ABVP ने आयोजित किया ‘मातृवंदन नारी शक्ति’ कार्यक्रम, महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने पर दिया जोर
हजारीबाग में एबीवीपी की ओर से विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में ‘मातृ वंदन नारी शक्ति’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गौरव प्रकाश की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 8:44 PM IST
हजारीबाग: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ओर से विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में ‘मातृ वंदन नारी शक्ति’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईआरएस अधिकारी निशा उरांव शामिल हुईं. कार्यक्रम में ABVP की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुमारी दिशा गुप्ता समेत संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्राएं और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं.
सोशल मीडिया पर प्रसारित नैरेटिव को समझने की जरूरत
कार्यक्रम का उद्देश्य 'नारी शक्ति' को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं और छात्राओं को सामाजिक मुद्दों, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले कंटेंट तथा युवाओं के बीच बन रहे विभिन्न नैरेटिव को लेकर जागरूक करना था. वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की जरूरत है.
युवाओं को सही-गलत के बीच अंतर समझने की जरूरत
मुख्य अतिथि निशा उरांव ने बताया कि वह हजारीबाग में आयोजित शक्ति सम्मेलन में छात्राओं और विश्वविद्यालय के युवाओं से संवाद करने पहुंची हैं. इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं के सामने कई सामाजिक चुनौतियां हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अलग-अलग प्रकार के कंटेंट सामने आ रहे हैं. ऐसे में युवाओं को सही और गलत के बीच अंतर समझने तथा जागरूक रहने की जरूरत है.
महिला और पुरुष को समाज में मिले समान अधिकार
आईआरएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कुछ कंटेंट का जिक्र करते हुए कहा कि महिला और पुरुष दोनों को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सनातन संस्कृति और महिलाओं की स्थिति को लेकर भी तरह-तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं. इन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में शिक्षा के लिए मां सरस्वती, धन-समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी और शक्ति के लिए मां दुर्गा की पूजा की जाती है, ऐसे में महिलाओं के सम्मान और स्थान को लेकर एकतरफा धारणा बनाना उचित नहीं है.
अभिनेत्री स्वरा भास्कर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया
उन्होंने 'जौहर प्रथा' के संदर्भ में भी अपनी बात रखी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा इस प्रथा को लेकर की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया. निशा उरांव ने कहा कि 'जौहर प्रथा' को समझने के लिए उस दौर के ऐतिहासिक संदर्भ को भी देखना चाहिए. इन्होंने दावा किया कि उस समय महिलाओं को आक्रमणकारियों के अत्याचार से बचने और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था.
महिलाओं को जागरूक और सशक्त होना जरूरी
वहीं एबीवीपी की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुमारी दिशा गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र-छात्राओं और महिलाओं के लिए नए कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर आता रहा है. उन्होंने कहा कि देशभर में शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को जागरूक और सशक्त करना है. उन्होंने सोशल मीडिया पर महिलाओं और पुरुषों को लेकर चल रहे कुछ ट्रेंड और कंटेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे विषयों को लेकर समाज में स्वस्थ चर्चा और जागरूकता जरूरी है. उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखने की भी बात कही.
महिलाओं के सम्मान में शक्ति सम्मेलन आयोजित
इधर, जिला संयोजक साहिल कुमार ने बताया कि ABVP की ओर से महिलाओं और माताओं के सम्मान में शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. इन्होंने कहा कि समाज और शहर के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी भूमिका को सम्मान देने के उद्देश्य से हजारीबाग में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. इन्होंने कहा कि समाज में फैलाए जा रहे भ्रामक या उकसाने वाले कंटेंट से युवाओं और महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है.
सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर चर्चा
कार्यक्रम के माध्यम से एबीवीपी ने महिलाओं और छात्राओं को शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, संस्कृति और महिला सम्मान से जुड़े विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया. वक्ताओं ने युवाओं से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री को बिना सत्यापन के स्वीकार नहीं करने और समाज में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की अपील की.
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