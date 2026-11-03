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दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 नवंबर को ABVP निकालेगी छात्र मार्च, 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने का दावा

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ‘अराजकता रोको, लोकतंत्र बचाओ मार्च’ निकालेगी. इस मार्च के जरिए संगठन छात्र आंदोलनों में कथित अराजकता, राजनीतिक हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को उठाएगा. ABVP ने दावा किया है कि इस मार्च में दिल्ली के अलग-अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 10 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे.

4 नवंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाला ‘अराजकता रोको, लोकतंत्र बचाओ मार्च’ इसी उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. संगठन ने दिल्ली के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों से इसमें शामिल होने की अपील की है.

छात्र आंदोलनों के नाम पर राजनीतिक नारेबाजी का आरोप: ABVP दिल्ली के स्टेट सेक्रेटरी सार्थक शर्मा ने कहा कि पिछले एक साल में दिल्ली में प्रदूषण, NEET और छात्र हितों से जुड़े कई मुद्दों पर प्रदर्शन हुए हैं. उन्होंने बताया कि इन आंदोलनों में कई बार मूल मांगों से अलग राजनीतिक नारे लगाए गए. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर होने वाले आंदोलनों का उपयोग दूसरे राजनीतिक और वैचारिक मुद्दों को उठाने के लिए नहीं होना चाहिए.

NEET और जामिया आंदोलन का किया जिक्र: सार्थक शर्मा ने NEET पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ABVP ने सबसे पहले NTA कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विद्यार्थियों के लिए न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई थी. उन्होंने कहा कि बाद में इस आंदोलन से जुड़े मंचों पर उमर खालिद और शरजील इमाम की रिहाई के समर्थन में नारे लगाए गए. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर हुए आंदोलन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि चुनाव बहाली की मांग के बीच परिसर में कुछ जगहों पर 'फ्री कश्मीर' जैसे नारे लिखे गए. सार्थक शर्मा ने कहा कि ऐसे मुद्दों को लेकर ही ABVP ने ‘अराजकता रोको, लोकतंत्र बचाओ मार्च’ आयोजित करने का फैसला किया है.

4 नवंबर को ABVP निकालेगी छात्र मार्च (ETV Bharat)

NEET पेपर लीक पर CBI जांच और सुधार की मांग: ABVP के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तत्यार ने कहा कि संगठन ने NEET पेपर लीक मामले में NTA कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की मांग की. उन्होंने बताया कि ABVP ने मामले की CBI जांच, उच्चस्तरीय समिति के गठन और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन विद्यार्थियों के मुद्दों को राजनीतिक मांगों से जोड़ देते हैं, जबकि समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं करते. उन्होंने कहा कि ABVP छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन के साथ समाधान की मांग भी करती है.



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