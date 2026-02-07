ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय में भिड़े एबीवीपी व एनएसयूआई के छात्र

एबीवीपी को कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाती है, जबकि एनएसयूआई को अनुमति मांगने से भी नहीं मिलती

एबीवीपी व एनएसयूआई के छात्र भिड़े
एबीवीपी व एनएसयूआई के छात्र भिड़े (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:04 PM IST

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय में आज शनिवार को एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र आपस में भिड़ गए. हंगामा इतना बढ़ गया की मौके पर प्रॉक्टर को आना पड़ा. प्रॉक्टर ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र प्रॉक्टर से ही जुझ गए. प्रॉक्टर को स्थिति को देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ.

एसीपी अलीगंज अंकित कुमार ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्र संगठन की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा था, जिसको लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध जताया. एनएसयूआई के छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में एबीवीपी को कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाती है, जबकि हम कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगते हैं तो नहीं मिलती. इसी बात को लेकर दोने संगठन आपस में भिड़ गए थे.

एनएसयूआई के छात्रों ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय हमें कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देता है. पिछले दिनों लखनऊ कैंपस में छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एनएसयूआई के दो छात्र संघ पदाधिकारी संवाद करने के लिए आए थे, लेकिन दोनों ही बार लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम करने के लिए ना हॉल उपलब्ध कराया गया और ना ही कार्यक्रम की अनुमति दी गई. जबकि एबीवीपी को प्रॉक्टर के संरक्षण में कार्यक्रम करने की अनुमति दी जा रही है. ऐसे में यदि हमें कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो हम भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे.
