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देशभर के विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र नेता दिल्ली में जुटे, ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी ने राहुल गांधी पर बोला हमला

देशभर के विश्वविद्यालयों के छात्र नेता दिल्ली में जुटे ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देशभर के विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों के दिल्ली में जुटान के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर निशाना साधा. अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति और सरकार की आलोचना का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि सरकारें जनता के मत से बनती और बदलती हैं, न कि भीड़ के दबाव या अराजकता से. कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) के निर्वाचित पदाधिकारी यश डबास, रिया छावड़ी और लक्ष्य राज सिंह समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र प्रतिनिधि शामिल हुए.