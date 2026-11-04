देशभर के विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र नेता दिल्ली में जुटे, ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी ने राहुल गांधी पर बोला हमला
दिल्ली में देशभर के विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों ने एबीवीपी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने इसे संबोधित किया।
Published : November 4, 2026 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली: देशभर के विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों के दिल्ली में जुटान के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर निशाना साधा. अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति और सरकार की आलोचना का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना उचित नहीं है.
उन्होंने कहा कि सरकारें जनता के मत से बनती और बदलती हैं, न कि भीड़ के दबाव या अराजकता से. कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) के निर्वाचित पदाधिकारी यश डबास, रिया छावड़ी और लक्ष्य राज सिंह समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र प्रतिनिधि शामिल हुए.
निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बजाय प्रमाण दें विपक्षी दल
वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी वास्तविक ताकत जनता के जनादेश, संविधान तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता में निहित है. उन्होंने राहुल गांधी और विपक्षी दलों से सवाल करते हुए कहा कि यदि निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस आपत्ति है तो उसे संवैधानिक संस्थाओं के सामने प्रमाणों के साथ क्यों नहीं रखा जाता? राजनीतिक आरोपों और सार्वजनिक बयानों के जरिए भ्रम पैदा करने के बजाय संवैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल आरोप लगाने, राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने या सड़कों पर दबाव बनाने से मजबूत नहीं होता, बल्कि इसके लिए संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का सम्मान जरूरी है.
राहुल गांधी के महिला नेतृत्व के दावों पर भी उठाए सवाल
अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री ने राहुल गांधी के महिला नेतृत्व और 'स्मैश द पैट्रिआर्की' जैसे नारों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों पर महिला नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर भी इन आदर्शों की वास्तविक अभिव्यक्ति दिखाई देनी चाहिए. कांग्रेस में महिलाओं को निर्णायक नेतृत्व की पर्याप्त भूमिका मिलेगी या महिला सशक्तीकरण की बातें केवल भाषणों तक सीमित रहेंगी, यह सवाल उठता है.
बांग्लादेश और नेपाल का उदाहरण देकर विपक्ष पर निशाना
वीरेंद्र सोलंकी ने कहा कि भारत में सरकारें जनता के मत से बनती हैं और बदलती हैं. भीड़ के दबाव या अराजकता के जरिए सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक व्यवस्था का रास्ता नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और नेपाल की परिस्थितियां भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का खाका नहीं हो सकतीं. देश का युवा संविधान, राष्ट्रीय दायित्व और लोकतांत्रिक सहभागिता में विश्वास रखता है.
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