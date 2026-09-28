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BHU में अनिश्चितकालीन धरने के छठवें दिन सांकेतिक भूख हड़ताल, चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग

BHU में अनिश्चितकालीन धरने के छठवें दिन सांकेतिक भूख हड़ताल ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के छठवें दिन लगभग 22 कार्यकर्ताओं एवं विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की. भूख हड़ताल के माध्यम से चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाया गया.