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BHU में अनिश्चितकालीन धरने के छठवें दिन सांकेतिक भूख हड़ताल, चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग

भूख हड़ताल को अभाविप कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के साहस, संघर्ष और छात्र-युवा चेतना को समर्पित किया

BHU में अनिश्चितकालीन धरने के छठवें दिन सांकेतिक भूख हड़ताल
BHU में अनिश्चितकालीन धरने के छठवें दिन सांकेतिक भूख हड़ताल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 8:26 PM IST

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वाराणसी: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के छठवें दिन लगभग 22 कार्यकर्ताओं एवं विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की. भूख हड़ताल के माध्यम से चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाया गया.

शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित इस सांकेतिक भूख हड़ताल को अभाविप कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के साहस, संघर्ष और छात्र-युवा चेतना को समर्पित किया. अभाविप बीएचयू इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा कि छात्रहित एवं विश्वविद्यालय की गरिमा से जुड़े विषयों पर अभाविप किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी. चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर अभाविप का यह आंदोलन मांग पूरी होने तक निरंतर जारी रहेगा.

इकाई मंत्री अनुराग तिवारी ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के किसी भी प्रयास के बावजूद अभाविप छात्रहित के मुद्दों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी. विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी मांगों पर समयबद्ध एवं लिखित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए. अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रहित से जुड़े सभी विषयों पर तत्काल संवाद एवं ठोस कार्रवाई की मांग की है.

इसके पहले विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर अभियान में विश्वविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था और हस्ताक्षर कर चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया था. स्टूडेंट्स कहना है कि छात्रों की आवाज को दबाने के किसी भी प्रयास के बावजूद छात्रहित से जुड़े मुद्दों को लेकर अभाविप का आंदोलन जारी रहेगा. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने तथा उनकी मांगों पर समयबद्ध एवं लिखित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.

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