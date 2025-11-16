एबीवीपी ने 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां की तेज, कमल घनसाला को मिली ये जिम्मेदारी

ETV Bharat / state

एबीवीपी ने राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए डॉ. कमल घनसाला को स्वागत समिति का अध्यक्ष व रमेश गढ़िया को महामंत्री घोषित किया.

राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों में जुटी एबीवीपी
देहरादून: राजधानी देहरादून में आगामी 28 नवंबर से 30 नवंबर तक अखिल भारतीय छात्र परिषद (एबीवीपी) के 71 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है. इस अधिवेशन में देशभर से आने वाले प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वागत समिति की घोषणा की है.

भाजपा के छात्र संगठन ने ग्राफिक एरा समूह के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कमल घनसाला को स्वागत समिति का अध्यक्ष व एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री व वर्तमान में उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष रमेश गढ़िया को महामंत्री घोषित किया है. शनिवार को देहरादून के प्रेस क्लब में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिवेशन के दौरान देहरादून में एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. उसमें देश भर के हजारों विद्यार्थी भारतीय संस्कृति, पारंपरिक और विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक वेशभूषाओं में प्रतिभाग करेंगे.

एबीवीपी ने 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर हुई बैठक (Video-ETV Bharat)

यह शोभायात्रा परेड मैदान से आरंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरेगी, जहां समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा. परिषद के प्रदेश मंत्री ऋषभ रावत ने बताया कि समाज को भारत के जनजातीय गौरव और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से अवगत कराने के लिए छात्र संगठन की तरफ से आयोजित की जा रही बिरसा मुंडा संदेश यात्रा 27 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित अधिवेशन स्थल पर पहुंचेगी. यह यात्रा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से प्रारंभ होकर देहरादून पहुंचेगी.

यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर संगोष्टियां, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयोजित होने जा रहे अधिवेशन के परिसर का नाम भगवान बिरसा मुंडा व मुख्य सभागार का नाम प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है. उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को ही रानी अबक्का प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, इस प्रदर्शनी में लघु भारत की झलक, उत्तराखंड की संस्कृति और विद्यार्थी परिषद के वार्षिक कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा.

अधिवेशन में देशभर से 1500 प्रतिनिधि भाग लेने जा रहे हैं. सम्मेलन मे नेपाल से विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनसाला ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अद्भुत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह छात्र संगठन समाज के लिए प्रेरणादायी है. उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को एक मंच पर संवाद, चिंतन व राष्ट्रीय के संकल्प के लिए एकत्रित करेगा.

