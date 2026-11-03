एबीवीपी का छात्र गर्जना कार्यक्रम, अराजकता रोको-लोकतंत्र बचाओ का दिया नारा
ABVP ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कथित हमलों के विरोध में रांची में 'छात्र गर्जना' कार्यक्रम आयोजित किया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 3:45 PM IST
रांचीः देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कथित हमलों और राजनीतिक गतिविधियों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मंगलवार को राजधानी रांची में छात्र गर्जना कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम का मुख्य नारा 'अराजकता रोको, लोकतंत्र बचाओ' रखा गया. इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता और विद्यार्थी शामिल हुए. प्रदर्शन के जरिए संगठन ने दिल्ली में कांग्रेस की रैली और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से लगातार किए जा रहे धरना-प्रदर्शनों पर विरोध जताया.
एबीवीपी ने आवाज उठाने की बात कही
कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में कुछ राजनीतिक ताकतें लगातार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो. एबीवीपी ने इसे देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक बताते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही.
युवाओं को जागरूक करने का उद्देश्य
इस मौके पर एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की सदस्य दिशा दित्ता ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश को जोड़ने और देशहित में काम करने वाला संगठन है. लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ लोग देश में अराजक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे प्रयासों का संगठन की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि छात्र गर्जना कार्यक्रम का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान को लेकर युवाओं को जागरूक किया जा सके.
लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारीः दिशा दित्ता
उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल छात्र हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है. देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है.
देश की एकता का सम्मान जरूरीः छात्र संगठन
कार्यक्रम में झारखंड के अलग-अलग जिलों से पहुंचे विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन के समर्थन में भागीदारी की. एबीवीपी ने इस आयोजन के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अपनी बात रखने के साथ युवाओं को देशहित के मुद्दों पर एकजुट होने का संदेश दिया. संगठन का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और देश की एकता का सम्मान भी जरूरी है.
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