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एबीवीपी का छात्र गर्जना कार्यक्रम, अराजकता रोको-लोकतंत्र बचाओ का दिया नारा

छात्र गर्जना कार्यक्रम में शामिल एबीवीपी के कार्यकर्ता ( Etv Bharat )

रांचीः देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कथित हमलों और राजनीतिक गतिविधियों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मंगलवार को राजधानी रांची में छात्र गर्जना कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम का मुख्य नारा 'अराजकता रोको, लोकतंत्र बचाओ' रखा गया. इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता और विद्यार्थी शामिल हुए. प्रदर्शन के जरिए संगठन ने दिल्ली में कांग्रेस की रैली और कुछ राजनीतिक दलों की ओर से लगातार किए जा रहे धरना-प्रदर्शनों पर विरोध जताया.

एबीवीपी ने आवाज उठाने की बात कही