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'छात्रा मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा', 4S मॉडल पर रायपुर छात्रा संसद में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का संदेश

रायपुर में ABVP के कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित छात्राओं ने महिला नेतृत्व, सामाजिक चुनौतियों और अवसरों पर अपने विचार रखे.

ABVP Girl Student Parliament
4S मॉडल पर रायपुर छात्रा संसद आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुराना विधानसभा परिसर स्थित ऑडिटोरियम में एबीवीपी द्वारा छात्रा संसद का आयोजन किया गया. इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि यदि छात्रा मजबूत होगी तो परिवार मजबूत होगा और परिवार मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा. छात्रा संसद का पूरा फोकस 4S- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वालंबन और सुरक्षा पर रहा.

विकसित राष्ट्र के विजन से जुड़ी छात्रा संसद

छात्रा संसद को संबोधित करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि केवल जागरूक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस जागरूकता को सही दिशा देना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से ही यदि युवतियां जिम्मेदारी लेंगी, तो विकसित राज्य और विकसित राष्ट्र की कल्पना को साकार किया जा सकेगा.

'छात्रा मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है ABVP का 4S मॉडल?

4S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वालंबन और सुरक्षा. इन 4 अहम स्तंभों पर कार्यक्रम में चर्चा हुई. प्रदेशभर से आई छात्राओं ने सर्वे के आधार पर बताया कि इन क्षेत्रों में महिलाओं और छात्राओं के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन्हें अवसर में कैसे बदला जा सकता है.

नारी सम्मान और व्यवहारिक बदलाव पर जोर

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि भारत में नारी सम्मान की परंपरा रही है, लेकिन इसे सामाजिक व्यवहार में और मजबूती से उतारने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के जरिए जमीन पर मजबूत होगा.

यह मंच छात्राओं को सीखने, बोलने और नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर देता है. स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक नेतृत्व जैसे विषयों पर चर्चा से भविष्य के नेतृत्व की पहचान होती है.- मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

एबीवीपी ने महिला नेतृत्व को दिया बड़ा मंच

एबीवीपी की प्रांत छात्रा प्रमुख राशि त्रिवेदी ने कहा कि कई वर्षों बाद छत्तीसगढ़ में इतने बड़े स्तर पर छात्रा संसद का आयोजन हुआ है. उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया से पहुंचीं छात्राओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कर समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों को सामने रखा, ताकि छात्र नेतृत्व को सकारात्मक दिशा दी जा सके.

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