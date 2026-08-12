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JPSC-JSSC परीक्षा में अनियमितताओं पर CBI जांच की मांग, ABVP ने आंदोलन तेज करने का किया ऐलान

रांची में एबीवीपी ने पत्रकार वार्ता में JPSC-JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग राज्य सरकार से की है.

ABVP press conference in Ranchi
रांची में ABVP की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 8:52 PM IST

4 Min Read
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रांची: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने JPSC-JSSC परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच CBI से कराने की मांग की है. एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए गठित CID में बार-बार बदलाव किए जाने से उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं. परिषद का कहना है कि जब सरकार जांच के लिए गठित CID को ही बार-बार बदल रही है, तो विद्यार्थियों का उस जांच पर विश्वास कैसे कायम रह सकता है.

'संदिग्ध' परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि JPSC और JSSC से संबंधित सभी संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. परिषद ने JSSC CGL परीक्षा को लेकर उठे गंभीर सवालों के मद्देनजर इसे रद्द करने की मांग की है.

एबीवीपी का सरकार पर हमला बोले- 'विद्यार्थी विरोधी' चरित्र उजागर (Etv Bharat)

छात्रों पर 'लाठीचार्ज' और 'वाटर कैनन' का इस्तेमाल अपराध: ABVP

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया. परिषद के मुताबिक, पिछले 30-31 जुलाई से विद्यार्थी जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन एवं प्रदर्शन कर रहे हैं. 10 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर 'लाठीचार्ज' और 'वाटर कैनन' का इस्तेमाल करना अपराध है और 'हेमंत सोरेन' की पुलिस ने छात्रों के साथ अन्याय किया है. इसके बाद 11 अगस्त को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के दौरान विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और सैकड़ों की गिरफ्तारी भी हुई और बर्बरतापूर्वक छात्रों को बसों में चढ़ाया गया.

'विद्यार्थी विरोधी' चरित्र उजागर

ABVP ने कहा कि प्रदेश से रांची आ रहे विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्थानों पर रोकने के प्रयास किए गए. दो दिनों तक लाठीचार्ज, विद्यार्थियों की गिरफ्तारी और रांची आ रहे विद्यार्थियों को रोकने के प्रयास को परिषद ने झारखंड सरकार के विद्यार्थी विरोधी चरित्र स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है.

चलाए जाएंगे हर जिले में अभियान

ABVP ने घोषणा की है कि झारखंड के विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों के समर्थन में आने वाले दिनों में प्रदेशभर में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस विषय को उठाया जाएगा. हर जिले और परिसर में आंदोलन, प्रदर्शन एवं अभियान चलाए जाएंगे.

निष्पक्ष जांच के लिए अब CBI जांच जरूरी

ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि JPSC एवं JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं और 'पेपर लीक' के गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए अब CBI जांच जरूरी है. उन्होंने कहा कि 'CID' में बार-बार बदलाव किए जाने से उसकी विश्वसनीयता पर खुद सरकार ने प्रश्न खड़े किए हैं. उन्होंने JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने और दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की.

जारी रहेगा एबीवीपी का आंदोलन

इधर, ABVP झारखंड के प्रदेश मंत्री प्रकाश उरांव ने बताया कि विद्यार्थी लंबे समय से JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से विद्यार्थियों की आवाज दबाने के बजाय CBI से निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को न्याय मिलने तक एबीवीपी का आंदोलन जारी रहेगा और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगा.

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