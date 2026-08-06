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गोरखपुर: DDU दीक्षांत समारोह में ABVP के बवाल पर एक्शन, कैंट थाना प्रभारी सस्पेंड

डीडीयू के दीक्षांत समारोह में एबीवीपी का बवाल ( Photo Credit; ETV Bharat )