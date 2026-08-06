गोरखपुर: DDU दीक्षांत समारोह में ABVP के बवाल पर एक्शन, कैंट थाना प्रभारी सस्पेंड
कैंट थानाध्यक्ष संजय सिंह ने एबीवीपी संगठन के मंत्री पुनीत कुमार से साथ मारपीट की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 4:59 PM IST
गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बुधवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि कैंट थानाध्यक्ष संजय सिंह ने एबीवीपी के संगठन मंत्री पुनीत कुमार के साथ मारपीट की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंट थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, जांच शुरू कर दी गई है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के अनुसार, गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह के दौरान, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था. इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता अंदर जाने की जिद करने लगा, इसे लेकर पुलिस और परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विवाद के दौरान कैंट थानाध्यक्ष संजय सिंह ने संगठन मंत्री पुनीत कुमार के साथ मारपीट की. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता मौके पर जुट गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया.
मामले की शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ से की, जिसके बाद एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से थानेदार को निलंबित कर दिया.
एसपी सिटी निमिष पाटील ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलने के बाद तत्काल कैंट थानाध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है और पूरे प्रकरण की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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