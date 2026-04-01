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बरेली कॉलेज में फेसबुक पोस्ट पर एबीवीपी का हंगामा, चीफ प्रॉक्टर हटाए गए

बरेली: बुधवार की दोपहर, बरेली कॉलेज में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर जमकर हंगामा हुआ. एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीफ प्रॉक्टर पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए, प्राचार्य कार्यालय का घेराव किया और प्रॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद प्राचार्य ने चीफ प्रॉक्टर प्रो. आलोक को पद से हटा दिया.



जानकारी के अनुसार, 19 मार्च को नवराात्रि के पहले दिन आलोक खरे के फेसबुक से एक फोटो के साथ कैप्शन पोस्ट किया गया. इस पोस्ट के वायरल होते ही छात्रों में नाराजगी फैल गई और प्रॉक्टर के खिलाफ विरोध शुरू हो गया. बुधवार को बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल कार्यालय का घेराव किया.

प्राचार्य ओपी राय (Video Credit : ETV Bharat)





उन्होंने चीफ प्रॉक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की. प्रॉक्टर के आते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रॉक्टर धक्का-मुक्की शुरू कर दी. हालात बिगड़ते देख कॉलेज स्टाफ ने बीच-बचाव कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रिंसिपल डॉ. ओमप्रकाश राय ने आलोक खरे को चीफ प्रॉक्टर पद से हटा दिया. उनकी जगह वरिष्ठ प्रोफेसर इंदिवर सिंह चौहान को नया चीफ प्रॉक्टर बना दिया.



इस मामले में ABVP संगठन का कहना है कि सिर्फ पद से हटाना काफी नहीं है, बल्कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.





वहीं आलोक खरे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके साथ जो घटना हुई, उसके पीछे ABVP के कुछ कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं. उनका यह भी कहना है कि उनका कार्यकाल वैसे भी जल्द खत्म होने वाला था और कुछ लोग उन्हें पहले ही हटाने की साजिश कर रहे थे.