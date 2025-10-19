ETV Bharat / state

डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज की घटना को लेकर ABVP ने गठित की जांच समिति, संयुक्त सचिव को संगठनात्मक कार्यों से किया अलग

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 16 अक्टूबर को घटी घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने गहरी चिंता और खेद व्यक्त की है. संगठन ने घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया है. अभाविप ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षक के प्रति हिंसक व्यवहार अस्वीकार्य है और संगठन हमेशा शिक्षकों के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

वहीं, दूसरी ओर जांच प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) की संयुक्त सचिव दीपिका झा को जांच पूरी होने तक संगठनात्मक गतिविधियों से अलग रखा गया है. समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद संगठन आगे की कार्रवाई तय करेगा.

दिल्ली प्रदेश कार्यालय मंत्री रोबिन सिंह ने कहा कि शिक्षक, शिक्षाविद और विद्यार्थी यह तीनों एक शैक्षिक परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं. परस्पर सम्मान और संवाद से ही स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनता है और अभाविप इन मूल्यों से कभी समझौता नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि संगठन घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. अभाविप की तरफ से विश्वविद्यालय प्रशासन से प्राध्यापक की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है.

संगठन का आरोप है कि प्राध्यापक ने छात्रविरोधी और शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत गतिविधियां कीं, जिनकी विश्वविद्यालय स्तर पर निष्पक्ष जांच जरूरी है. संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच तथ्यों पर आधारित होगी और किसी भी पक्ष को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा. अगर जांच में किसी की जिम्मेदारी सिद्ध होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.