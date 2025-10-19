ETV Bharat / state

डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज की घटना को लेकर ABVP ने गठित की जांच समिति, संयुक्त सचिव को संगठनात्मक कार्यों से किया अलग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से गया है कि संगठन अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा.

डूसू के संयुक्त सचिव ने शिक्षक को मारा था थप्पड़
डूसू के संयुक्त सचिव ने शिक्षक को मारा था थप्पड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 16 अक्टूबर को घटी घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने गहरी चिंता और खेद व्यक्त की है. संगठन ने घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया है. अभाविप ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षक के प्रति हिंसक व्यवहार अस्वीकार्य है और संगठन हमेशा शिक्षकों के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

वहीं, दूसरी ओर जांच प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) की संयुक्त सचिव दीपिका झा को जांच पूरी होने तक संगठनात्मक गतिविधियों से अलग रखा गया है. समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद संगठन आगे की कार्रवाई तय करेगा.

दिल्ली प्रदेश कार्यालय मंत्री रोबिन सिंह ने कहा कि शिक्षक, शिक्षाविद और विद्यार्थी यह तीनों एक शैक्षिक परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं. परस्पर सम्मान और संवाद से ही स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनता है और अभाविप इन मूल्यों से कभी समझौता नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि संगठन घटना की सच्चाई सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. अभाविप की तरफ से विश्वविद्यालय प्रशासन से प्राध्यापक की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है.

संगठन का आरोप है कि प्राध्यापक ने छात्रविरोधी और शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत गतिविधियां कीं, जिनकी विश्वविद्यालय स्तर पर निष्पक्ष जांच जरूरी है. संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच तथ्यों पर आधारित होगी और किसी भी पक्ष को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा. अगर जांच में किसी की जिम्मेदारी सिद्ध होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह है मामला: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के भीमराव अंबेडकर कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) की संयुक्त सचिव दीपिका झा पर कॉलेज के शिक्षक को थप्पड़ मारने और अन्य शिक्षकों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया था. कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. सदानंद प्रसाद ने शुक्रवार शाम गवर्निंग बॉडी की बैठक के बाद इस मामले में ज्योति नगर थाने में पुलिस को शिकायत देकर पुलिस से घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं, मामले को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय के गेट नंबर एक के बाहर विरोध में प्रदर्शन किया था. उन्होंने इसे गुरु-शिष्य परंपरा पर हमला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

यह भी पढ़ें-

DU में शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन, मामले को लेकर जांच समिति का गठन, पुलिस को दी गई शिकायत

दीपावली पर सुरक्षा-व्‍यवस्‍था को लेकर दिल्ली पुल‍िस अलर्ट, यूपी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी

TAGGED:

BR AMBEDKAR COLLEGE DELHI
DUSU JOINT SECRETARY SLAPS TEACHER
DELHI UNIVERSITY CONTROVERSY
ABVP CONSTITUTES INQUIRY COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.