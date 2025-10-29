ETV Bharat / state

JNUSU Election 2025: ABVP ने घोषित किए चारों उम्मीदवार, दो स्कूलों में मिली निर्विरोध जीत

तान्या कुमारी: वह मूलतः बिहार के मुंगेर जिले की निवासी हैं और एक ग्रामीण परिवेश से आती हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से फिलॉसफी में बैचलर्स डिग्री हासिल की है. इसके बाद उन्होंने जेएनयू से सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स सोशियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल की और फिलहाल इसी केंद्र से सोशियोलॉजी में पीएचडी स्कॉलर हैं. वह साल 2019 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं. 2024 में उन्होंने एबीवीपी के उम्मीदवार के रूप में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से काउंसलर पद पर चुनाव लड़ा था.

विकास पटेल: वह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के निवासी हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से कोरियन भाषा में बैचलर्स एवं मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. फिलहाल वे जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर हैं. इतना ही नहीं, वे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) पास हैं और 2014 से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. उन्होंने 2016 और 2017 में स्कूल ऑफ लैंग्वेज से काउंसलर पद के लिए चुनाव लड़ा था. इससे पहले वे एबीवीपी, जेएनयू इकाई मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और वर्तमान में जेएनयू विभाग संयोजक एवं प्रदेश सह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं.

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) चुनाव 2025-26 के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. संगठन ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सहित 42 काउंसलर पदों और इंटरनेशनल सेंटर (IC) के तीन पदों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं. इस बार उम्मीदवारों के चयन में ABVP ने महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी है. ABVP ने कहा है कि वह इस चुनाव में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए छात्रहित के कार्यों, महिला सुरक्षा, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एक उत्तरदायी छात्रसंघ के गठन जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जाएंगे.

राजेश्वर कांत दुबे: वह मूलत: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज के सेंटर ऑफ रशियन स्टडीज से अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की शिक्षा हासिल की है. वर्तमान में वह सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, जेएनयू में स्कॉलर हैं. वह रूस के सोची शहर में आयोजित विश्व युवा महोत्सव में भारतीय सांस्कृतिक राजदूत के रूप में शामिल हुए थे. पूर्व में वह राष्ट्रीय सेवा योजना, जेएनयू के सक्रिय सदस्य रहे हैं.

अनुज: वह हरियाणा के जींद जिले के निवासी हैं. इनकी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से फिजिक्स में बैचलर्स, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से मास्टर्स और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई पूरी की है. उन्होंने CTET, HTET एवं JRF परीक्षाएं पास की हैं. वर्तमान में अनुज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में भौतिकी विषय के रिसर्च स्टूडेंट हैं.

दो स्कूलों में निर्विरोध विजयी घोषित हुए: उधर जेएनयू के 16 स्कूलों में से दो स्कूलों में ABVP के प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं. स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज से आयुषी बजाज और हिमांशु और स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्युलर मेडिसिन से गोवर्धन सिंह ने बिना किसी विरोधी उम्मीदवार के जीत दर्ज की है. यह अभाविप के प्रति छात्रों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है.

लगाया ये आरोप: ABVP की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के लिए अपना सेंट्रल पैनल घोषित किया है. अध्यक्ष पद के लिए विकास पटेल, उपाध्यक्ष पद के लिए तान्या कुमारी, सचिव पद के लिए राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव पद के लिए अनुज को मैदान में उतारा गया है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में विद्यार्थी परिषद ने एक पद पर जीतकर छह माह में कैंपस में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जैसे काम कराए और यूनिवर्सिटी स्पेशल बसों का संचालन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. उन्होंने वामपंथी संगठनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कैंपस के वास्तविक विकास में सहयोग नहीं करते. उन्होंने दावा किया कि देशभर के विद्यार्थियों ने राष्ट्रवाद को चुना है और जेएनयू के छात्र भी इसी पैनल को समर्थन देंगे.

