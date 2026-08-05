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चंडीगढ़ में पेपर लीक पर बवाल, ABVP और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन, विधानसभा के घेराव की कोशिश

चंडीगढ़: पंजाब में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों के विरोध में एबीवीपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में टकराव भी देखने को मिला. जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो चंडीगढ़ पुलिस ने उनपर पानी की बौछार कर दी.