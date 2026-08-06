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उदयपुर: MLSU में छात्रसंघ चुनाव बहाली पर हंगामा, ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान ABVP और NSUI कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसे पुलिस ने शांत कराया.

ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प
ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं में झड़प (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. दोनों छात्र संगठनों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो कुछ ही देर में धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी: NUSI के छात्र नेता कैलाश ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. आज दोनों संगठन विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे. विवाद की शुरुआत आर्ट्स कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कराने के मुद्दे से हुई. इस दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई. हालांकि, उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन बाद में प्रदर्शन के दौरान कुलपति कार्यालय पहुंचने पर एक बार फिर दोनों संगठनों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए.

ABVP और NSUI कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए
आपस में भिड़ गए ABVP और NSUI कार्यकर्ता (ETV Bharat Udaipur)

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मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया: कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान झंडा हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद खड़ा हो गया. देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और दोनों ओर से धक्का-मुक्की शुरू हो गई. कुछ कार्यकर्ता एक-दूसरे से उलझ गए, जिससे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थानाधिकारी अजयसिंह राव और हिरणमगरी थानाधिकारी रवीन्द्र चारण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और समझाइश करके स्थिति को सामान्य कराया. पुलिस की सतर्कता के चलते विवाद अधिक नहीं बढ़ सका और परिसर में शांति बहाल कर दी गई.

छात्रसंघ चुनाव शीघ्र कराने की मांग: स्थिति सामान्य होने के बाद एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कैलाश डागा से मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में छात्रसंघ चुनाव शीघ्र कराने की मांग के साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार की मांग भी उठाई गई. प्रतिनिधियों ने कॉलेज परिसर के शौचालयों की खराब स्थिति, जर्जर भवनों की मरम्मत और विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. प्रदर्शन और दोनों छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प के चलते कुछ समय के लिए विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल रहा. हालांकि, पुलिस की मौजूदगी और हस्तक्षेप के बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई और आगे किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

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