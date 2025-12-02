ETV Bharat / state

ABVP के राष्ट्रीय अधिवेशन में 5 प्रस्ताव पारित, महारानी अब्बक्का की 500वीं जयंती पर होंगे कार्यक्रम

देहरादून में 3 दिन चले एबीवीपी के अधिवेशन में तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों समेत सभी राज्यों से 1,211 प्रतिनिधि उपस्थित रहे

ABVP 71ST NATIONAL CONVENTION
एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 2, 2025 at 2:07 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया. तीन दिन तक चले अधिवेशन में शिक्षा, जनसांख्यिकीय ताकत, समाज परिवर्तन और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. इन दौरान पांच प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए.

एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न: देहरादून के परेड ग्राउंड में 3 दिन चले एबीवीपी के अधिवेशन में तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों समेत सभी राज्यों से 1,211 प्रतिनिधि उपस्थित रहे. इस अधिवेशन में संगठनात्मक विकास, शैक्षिक नीतियों और सामाजिक, संस्कृतिक मुद्दों पर भी गंभीर रूप से विचार विमर्श करके महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि-

पर्याप्त वित्तीय आवंटन सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं को एक संरचना के तहत लाने की आवश्यकता, बांग्लादेशी घुसपैठ जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती, मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं के निवारण के लिए समाज की भूमिका और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संगठित समाज के समाधान जैसे 4 प्रस्तावों को देशभर से आए प्रतिनिधियों के प्राप्त सुझावों के अनुरूप संशोधन कर पारित किया गया है.
-डॉ वीरेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री, एबीवीपी-

डॉ वीरेंद्र ने अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के बारे में बताया: डॉ वीरेंद्र ने बताया कि इसके साथ ही समाज परिवर्तन का वाहक बने युवा विषय के प्रस्ताव को भी 27 नवंबर को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में पारित किया गया.

सोलंकी ने बताया कि अधिवेशन प्रांगण में आयोजित हुई रानी अब्बक्का प्रदर्शनी में अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को संगठन की गतिविधियों, स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति संरक्षण और विद्यार्थी परिषद के 77 वर्षों के कार्यों की समृद्ध झलक दिखाई गई. इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और उत्तराखंड की लोक परंपराओं को भी दर्शाया गया.

बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर जताई चिंता: इसके अलावा विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों को देशभर में हुए परिषद के कार्यक्रमों, गतिविधियों, आंदोलन और 76 लाख से अधिक सदस्यता के आंकड़ों की जानकारी भी दी गई. उन्होंने बताया कि इसी अधिवेशन में फैसला लिया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उस पर तत्काल प्रभाव से काम करने की जरूरत है. जिन बॉर्डर्स पर तार फेंसिंग नहीं हुई है वहां अति शीघ्र तार फेंसिंग की जानी चाहिए.

एबीवीपी देशभर में छात्रावास सर्वेक्षण अभियान चलाएगा: आगामी दिनों में एबीवीपी देशभर में छात्रावासों में सर्वेक्षण अभियान चलाएगा. इस अभियान के तहत सभी प्रकार के छात्रावासों का सर्वेक्षण किया जाएगा. महारानी अब्बक्का की 500 वीं जयंती वर्ष के निमित्त विभिन्न परिसरों में प्रदर्शनी और कार्यक्रम का आयोजन होगा.

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे. इसके अलावा प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त कार्यकर्ता आगरा उद्बोधन और कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा.

कौन थीं महारानी अब्बक्का? महारानी अब्बक्का को भारतवर्ष की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है. उनका जन्म कर्नाटक में 1525 में हुआ था. महारानी अब्बक्का कर्नाटक के उल्लाल की चौटा राजवंश की वीर शासक थीं.

उन्होंने उल्लाल पर कब्जा करने की चाहत रखने वाले पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध लड़ा था. राज्य की रक्षा के लिए हाथों में हथियार उठाने के कारण उन्हें बहुत प्रसिद्धि और सम्मान मिला.

