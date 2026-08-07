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पीएम मोदी और मोहन पर अभद्र टिप्पणी, नीमच कंट्रोल रूम से 50 मीटर दूर होर्डिंग से छेड़छाड़

मध्य प्रदेश के नीमच पुलिस कंट्रोल रूम से 50 मीटर और कैंट थाने से 20 मीटर दूर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव के पोस्टर से छेड़छाड़. राकेश राठौर की रिपोर्ट.

ABUSIVE REMARKS ON MODI MOHAN
नीमच में कानून व सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 12:42 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 12:52 PM IST

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नीमच : मध्य प्रदेश के नीमच से पुलिस कंट्रोल रूम के पास सरकारी बैनर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. यहां कंट्रोल रूम से 50 मीटर और कैंट थाने से महज 20 मीटर दूर लगे होर्डिंग्स पर पीएम मोदी और सीएम मोहन की फोटो पर अभद्र पैंपलेट चिपकाए गए. अस्पताल रोड पर सरकारी बैनर से इस तरह की छेड़छाड़ से जहां बीजेपी में आक्रोश है, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. जिला अस्पताल के मुख्य गेट के पास लगी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की होर्डिंग पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तस्वीरें लगी थीं. असामाजिक तत्वों ने इन दोनों बड़े नेताओं के चेहरों पर अभद्र व विवादित पैंपलेट चिपका दिए. सुबह अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों और राहगीरों ने जब यह देखा तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी.

Stickers on PM MOdi poster
अस्पताल रोड पर सरकारी बैनर से छेड़छाड़ का मामला (Etv Bharat)

नीमच में कानून व सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस जगह यह कारनामा हुआ, वहां से पुलिस कंट्रोल रूम और कैंट थाना महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है. इस पूरे मार्ग पर दिन-रात पुलिस जवानों की गश्त रहती है और आम लोगों की आवाजाही बनी रहती है. इसके बावजूद पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी हरकत करके निकल जाना सुरक्षा के दावों की हवा निकाल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कैंट थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची

सड़क पर जुटी भीड़, बना चर्चा का विषय

देश के प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीरों पर अभद्र बातें लिखे पैंपलेट चिपकाए जाने की खबर शहर में तेजी से फैली. रास्ते से गुजरने वाले राहगीर रुक-रुक कर इन पैंपलेटों को पढ़ने लगे, जिससे कुछ देर के लिए सड़क पर असमंजस का माहौल बन गया. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह की हरकत माहौल बिगाड़ने की सोची-समझी साजिश भी हो सकती है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग से उन पैंपलेटों को हटवाया.

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सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की तलाश

कैंट टीआई सौरभ शर्मा ने बताया, '' सूचना मिलने पर टीम को रवाना किया है. टीम आसपास की दुकानों, अस्पताल के मुख्य गेट और चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही अस्पताल रोड पर रात में तैनात सुरक्षाकर्मियों और आसपास के दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है. शिकायत के बाद आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा.''

Last Updated : August 7, 2026 at 12:52 PM IST

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