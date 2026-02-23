ETV Bharat / state

सेंट फ्रांसिस स्कूल में दुर्व्यवहार और धर्म-परिवर्तन का आरोप, सिख समुदाय का आक्रोश

कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि उन्होंने रामपुर के पुलिस अधीक्षक से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने को कहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
सेंट फ्रांसिस स्कूल के खिलाफ सिख समुदाय लामबंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 8:59 PM IST

रामपुर: रामपुर में स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल पर लगे गंभीर आरोपों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. बच्चों के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर सिख समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. सेंट फ्रांसिस स्कूल पर बच्चों को नपुंसक बनाने और धर्म परिवर्तन के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आज शहर के पंजाब नगर गुरुद्वारा में सिख समुदाय की बैठक हुई.

निष्पक्ष जांच की मांग: इस बैठक में रामपुर के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से सिख समुदाय के लोग शामिल हुए. संगत की मुख्य मांग है कि स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए.

रामपुर में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख. (Video Credit: ETV Bharat)

बैठक के दौरान कुछ लोगों ने स्कूल प्रशासन पर धर्म परिवर्तन और बच्चों के साथ गंभीर दुर्व्यवहार जैसे आरोप भी लगाए. हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

धर्म परिवर्तन, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार: समुदाय के नेताओं का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, ताकि दोषी को सजा मिले और निर्दोष को न्याय. इस बैठक में बाबा गुर्जन सिंह, बाबा अनूप सिंह सहित कई धार्मिक और सामाजिक नेता मौजूद रहे. साथ ही कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के भाई और ब्लॉक प्रमुख कुलवंत औलख भी शामिल हुए. कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि उन्होंने रामपुर के पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने को कहा है.

प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग: उनका स्पष्ट कहना है कि यदि जांच में प्रिंसिपल दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बैठक के अंत में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो आगे की रणनीति तय करेगी और प्रशासन से लगातार संपर्क में रहेगी. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं कि सच क्या है और आगे क्या कार्रवाई होती है.

