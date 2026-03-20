ETV Bharat / state

नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक, बदलता अबूझमाड़, दुर्गम गांवों में विकास की दस्तक

नारायणपुर कलेक्टर बाइक की सवारी कर दुर्गम गांवों में पहुंचीं और विकास कार्यों का जायजा लिया.

Narayanpur Collector Namrata Jain
अबूझमाड़ में पहुंची कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: अबूझमाड़ क्षेत्र, कभी नक्सलियों की समानांतर सत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहीं विकास, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की पहुंच तेजी से बढ़ती नजर आ रही है. अबूझमाड़ में हितग्राहियों तक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का जायजा लेने नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन ने बाइक से सवारी कर ग्राम कदेर और ओरछापाल में चल रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य और सरकारी कार्यों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए.

कलेक्टर ने लिया जायजा

सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन दुर्गम ग्राम कदेर और ओरछापाल पहुंचीं. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आवास तय समयसीमा में बनाए जाएं ताकि हितग्राहियों को जल्द से जल्द पक्के मकानों का लाभ मिल सके.

नारायणपुर कलेक्टर का अबूझमाड़ दौरा (ETV BHARAT)
Collector Namrata Jain Reaches Abujhmad on Bike
बाइक से अबूझमाड़ पहुंची कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने दिए जरुरी निर्देश

⦁ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

⦁ पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया और हैंडपंपों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए

⦁ ग्रामीणों से सीधे संवाद करते समस्याएं सुनीं और मौके पर ही समाधान के प्रयास किए.

⦁ गांव में विशेष शिविर लगाकर मलेरिया जांच और उपचार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए.

Collector Namrata Jain in the Villages of Abujhmad
अबूझमाड़ के गांवों में कलेक्टर नम्रता जैन (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ में बदलाव की तस्वीर

नक्सलवाद के साए में वर्षों तक उपेक्षित रहा अबूझमाड़ अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है. सुरक्षा, सड़क, आवास और प्रशासनिक सक्रियता ने इस क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है. यदि यही गति बनी रही, तो आने वाले समय में अबूझमाड़ न केवल नक्सलमुक्त होगा, बल्कि विकास और विश्वास का एक मजबूत उदाहरण भी बनकर उभरेगा.

Narayanpur Collector Visit to Abujhmad
नारायणपुर कलेक्टर का अबूझमाड़ दौरा (ETV BHARAT)

बस्तर में मौसम बदला, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि

नक्सलवाद के साये से निकलता अबूझमाड़, झारावाही में ग्रामीणों ने श्रमदान से शुरू किया पारंपरिक घोटूल निर्माण

TAGGED:

ERADICATING NAXALISM IN BASTAR
DEADLINE FOR ERADICATING NAXALISM
नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन
अबूझमाड़ क्षेत्र
ABUJHMARH TRANSFORMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.