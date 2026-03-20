नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक, बदलता अबूझमाड़, दुर्गम गांवों में विकास की दस्तक
नारायणपुर कलेक्टर बाइक की सवारी कर दुर्गम गांवों में पहुंचीं और विकास कार्यों का जायजा लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 7:32 PM IST
नारायणपुर: अबूझमाड़ क्षेत्र, कभी नक्सलियों की समानांतर सत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहीं विकास, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की पहुंच तेजी से बढ़ती नजर आ रही है. अबूझमाड़ में हितग्राहियों तक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का जायजा लेने नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन ने बाइक से सवारी कर ग्राम कदेर और ओरछापाल में चल रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य और सरकारी कार्यों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए.
कलेक्टर ने लिया जायजा
सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन दुर्गम ग्राम कदेर और ओरछापाल पहुंचीं. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आवास तय समयसीमा में बनाए जाएं ताकि हितग्राहियों को जल्द से जल्द पक्के मकानों का लाभ मिल सके.
कलेक्टर ने दिए जरुरी निर्देश
⦁ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
⦁ पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया और हैंडपंपों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए
⦁ ग्रामीणों से सीधे संवाद करते समस्याएं सुनीं और मौके पर ही समाधान के प्रयास किए.
⦁ गांव में विशेष शिविर लगाकर मलेरिया जांच और उपचार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए.
अबूझमाड़ में बदलाव की तस्वीर
नक्सलवाद के साए में वर्षों तक उपेक्षित रहा अबूझमाड़ अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है. सुरक्षा, सड़क, आवास और प्रशासनिक सक्रियता ने इस क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है. यदि यही गति बनी रही, तो आने वाले समय में अबूझमाड़ न केवल नक्सलमुक्त होगा, बल्कि विकास और विश्वास का एक मजबूत उदाहरण भी बनकर उभरेगा.