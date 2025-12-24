ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में बदलाव की नई इबारत: खत्म हुआ बेटी का 9 साल का इंतजार, भर आई मां की आखें

जिस गांव में कभी गाड़ी नहीं पहुंचती थी वहां अब शान से एंबुलेंस आ रही है.

NARAYANPUR
अबूझमाड़ में बदलाव की नई इबारत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 7:56 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट:

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के कोड़नार गांव में 9 साल का इंतजार खत्म हुआ तो मां की आंखों से आंसू छलक पड़े. साल 2016 में बेटी लक्ष्मी का ब्याह दंतेवाड़ा जिले के गीदम में हुआ, लेकिन नक्सली खौफ की वजह से बेटी दामाद ने कभी कोड़नार गांव आने की हिम्मत नहीं जुटाई. 9 साल बाद जब बेटी, दामाद के साथ आई तो मां की खुशी का ठिकाना न रहा. पूरा परिवार खुश है. सिर्फ यह अकेला परिवार नहीं, बल्कि कोड़नार गांव का हर वो शख्स खुश है, जिसने माओवादी हिंसा का दंश झेला है.

9 साल बाद गांव लौटी बेटी, बदला माहौल

अबूझमाड़ के कोड़नार में बदलाव की यह भावुक तस्वीर तब सामने आई, जब ईटीवी की टीम नारायपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर इस गांव पहुंची. कभी नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले कुतुल गांव से आगे कुतुल-लंका एक्सेस मार्ग पर ये गांव है. घने जंगल, ऊंचे पहाड़, संकरे कच्चे रास्ते और चारों ओर फैली दुर्गमता, कोड़नार गांव की पहले यही पहचान रही है.

अबूझमाड़ में बदलाव की नई इबारत (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम जब गांव के भ्रमण पर निकली तो एक घर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी ने ध्यान खींचा. पहली नजर में ऐसा लगा मानो कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो. ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि शादी के 9 साल बाद पहली बार उस घर की बेटी अपने मायके लौटी है. लक्ष्मी नाम की यह बेटी दंतेवाड़ा जिले में ब्याही गई है. उनके पति श्यामलाल बीएसएफ में जवान हैं और वर्तमान में मेघालय में पदस्थ हैं, जबकि लक्ष्मी स्वयं स्टाफ नर्स हैं.

सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण पहली बार चार पहिया वाहन सीधे उस घर तक पहुंचा. बेटी, दामाद और बच्चों के आगमन से पूरा माहौल भावनाओं से भर गया. मां अपनी बेटी को देखकर भावुक हो उठीं.

NARAYANPUR
अबूझमाड़ में बदलाव की नई इबारत (ETV Bharat)
NARAYANPUR
रंग लाई शासन की कोशिश (ETV Bharat)

डर से आजादी: लक्ष्मी की जुबानी

लक्ष्मी ने बताया कि वह आज पूरे 9 साल बाद अपने गांव लौटी हैं. पहले गांव का माहौल बेहद डरावना हुआ करता था. नक्सलियों का समानांतर शासन चलता था और सरकारी नौकरी करने वालों या पुलिस से जुड़े लोगों को दुश्मन माना जाता था. इसी डर के कारण पढ़ाई और शादी के बाद वह कभी गांव नहीं आ पाईं.

लक्ष्मी बताती हैं कि कोड़नार में जन सुरक्षा एवं सुविधा कैंप स्थापित हुआ है. सड़क बन गई है और सुरक्षा बढ़ गई है, इसलिए अब कोई डर नहीं है. लक्ष्मी ने कहा कि अब वह समय समय पर अपने माता-पिता और परिवार से मिलने आती रहेंगी.

NARAYANPUR
सुरक्षा का भरोसा बढ़ा (ETV Bharat)
NARAYANPUR
गांव में बढ़ी चहल पहल (ETV Bharat)

पहली बार ससुराल पहुंचे बीएसएफ जवान

लक्ष्मी के पति श्यामलाल ने बताया कि उनकी शादी 9 साल पहले दंतेवाड़ा में ही हुई थी, लेकिन नक्सल आतंक के कारण वह कभी भी अपनी पत्नी के गांव कोड़नार नहीं आ पाए. यह पहला अवसर है, जब उन्होंने अपने ससुराल में कदम रखा.

उन्होंने कहा कि पहले इस गांव में आना “मौत के मुंह में जाने” जैसा था, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. सड़क व्यवस्था बेहतर है, सुरक्षा कैंप स्थापित है और ग्रामीणों का स्वागत भी बेहद आत्मीय रहा. उनके अनुसार, जब उन्हें पता चला कि गांव में कैंप खुल गया है और नक्सली दहशत खत्म हो रही है, तभी उन्होंने छुट्टी लेकर ससुराल आने का निर्णय लिया.

NARAYANPUR
खेतों और गलियों में लौटी रौनक (ETV Bharat)
NARAYANPUR
फिर आबाद हो रहे गांव (ETV Bharat)

16 साल बाद घर लौटी फगनी बढ़दा की कहानी

अब फगनी बढ़दा की कहानी सुनिय. यह और भी मार्मिक है. उन्होंने बताया कि 16 साल पहले नक्सलियों के काले कानून के चलते उनके परिवार को गांव से निर्वासित कर दिया गया था. जान बचाने के लिए वे नारायणपुर जिला मुख्यालय में रहने को मजबूर हुए. जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि कोड़नार में जन सुरक्षा एवं सुविधा कैंप स्थापित हो चुका है, उन्होंने अपने ससुराल लौटने का निर्णय लिया.

NARAYANPUR
गांव लौट रही बेटियां और दामाद (ETV Bharat)

फगनी बढ़दा बताती हैं कि नक्सलियों ने हमको भगा दिया था. इसलिए हम रहने के लिए नारायणपुर चले गए.मेरे बच्चे नारायणपुर में पले बढ़े हैं. इन वर्षों में उन्होंने अपने बच्चों को आदिम संस्कृति, कला, खेत-खलिहान और गांव की परंपराओं से दूर रहकर पाला. फगनी ने कहा कि अब जब सुरक्षा का भरोसा मिला है, तो वे अपने गांव में ही रहकर खेती-किसानी करेंगी और अपने बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ेंगी.

दशकों तक नक्सलियों का समानांतर शासन

दरअसल अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का वो इलाका है, जहां दशकों तक नक्सलियों का समानांतर शासन चलता रहा. आम ग्रामीण न तो खुलकर बोल सकता था और न ही शासन-प्रशासन तक उसकी पहुंच थी. सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी न होने के कारण यह क्षेत्र विकास की हर धारा से कटा हुआ था.

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच: एंबुलेंस का ऐतिहासिक सफर

अबूझमाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति लंबे समय तक बेहद दयनीय रही है. सड़क और सुरक्षा के अभाव में ग्रामीण जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे. गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते थे. लेकिन कोड़नार कैंप की स्थापना और सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का रास्ता खुला है.

पुलिस जवानों की सूजना पर 108 संजीवनी एंबुलेंस को अबूझमाड़ के भीतर बसे ग्राम धुरबेड़ा भेजा गया. यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है. घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एंबुलेंस ने खून की गंभीर कमी से जूझ रही 38 वर्षीय चैते बाई तक पहुंच बनाई.

जिला प्रबंधक गौतम कुमार, पायलट मिलन और ईएमटी कमलेश की टीम ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए महिला का सफल रेस्क्यू किया और समय रहते उसे इलाज के लिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. यह केवल एक मरीज की जान बचाने की घटना नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि अबूझमाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं अब कागजों तक सीमित नहीं रहीं.

कैंप की स्थापना से बदलाव की बयार

साल 2025 में कोड़नार में 24वें जन सुरक्षा एवं सुविधा कैंप की स्थापना के साथ हालात बदलने लगे हैं. कैंप खुलते ही सुरक्षा बलों की नियमित गश्त, ग्रामीणों से संवाद और इलाके में भरोसे का माहौल बनना शुरू हुआ है. अब ग्रामीण बिना डर के अपनी बात रख पा रहे हैं और धीरे-धीरे शासन की योजनाएं जमीन पर उतरती दिखाई दे रही हैं.

सड़क, नेटवर्क और मूलभूत सुविधाओं की दस्तक

कैंप स्थापित होने के साथ ही सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है. ''नक्सल उन्मूलन-माड़ बचाओ अभियान'' के तहत लगातार सड़क निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है. जिन रास्तों पर पहले पैदल चलना भी जोखिम भरा था, वहां अब दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही संभव हो रही है.

सड़क के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क की पहुंच भी अबूझमाड़ के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है. कोड़नार जैसे गांवों में पहली बार मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है. इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि लोग आपात स्थिति में मदद मांग पा रहे हैं, अपनों से संपर्क कर पा रहे हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उन्हें मिल रही है.

मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की बदौलत अब कोड़नार में तैनात आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा बलों के जवान अपने परिजनों से मोबाइल पर बात करते नजर आ रहे हैं. यह दृश्य अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अबूझमाड़ की तस्वीर कितनी तेजी से बदल रही है.

कैंप में दिखा निर्माण और भरोसे का माहौल

ग्राम कोड़नार में स्थापित पुलिस कैंप में जवान न केवल सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हैं, बल्कि कैंप के भीतर टेंट निर्माण, रहने की सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है. कैंप में व्यस्त जवान, लगातार हो रहे निर्माण कार्य और आसपास के इलाकों में बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि यह कैंप अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव का आधार बनने जा रहा है. ग्रामीण भी अब कैंप को संदेह की नजर से नहीं, बल्कि सुरक्षा और सुविधा के केंद्र के रूप में देखने लगे हैं.

यदि ग्राम कोड़नार में पुलिस कैंप की स्थापना नहीं होती और सड़क मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया होता, तो संभवतः चैते बाई जैसी कई जिंदगियां आज भी खतरे में होतीं, और लक्ष्मी व फगनी जैसी बेटियां अपने गांव लौटने का साहस नहीं कर पातीं.

भरोसा, विकास और पुर्नवास की उम्मीद

कोड़नार में स्थापित जन सुरक्षा एवं सुविधा कैंप अबूझमाड़ में केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि भरोसे, विकास और पुनर्वास की उम्मीद बनकर उभरा है. यह कैंप, सड़क कनेक्टिविटी और प्रशासनिक इच्छाशक्ति मिलकर उस अबूझमाड़ को नई पहचान दे रहे हैं, जो कभी डर और दहशत का पर्याय था.

आज अबूझमाड़ में एंबुलेंस गांव तक पहुंच रही है, बेटियां वर्षों बाद अपने मायके लौट रही हैं और निर्वासित परिवार अपने गांव बसाने की तैयारी कर रहे हैं. यह बदलाव बताता है कि अबूझमाड़ सचमुच अंधेरे से निकलकर विकास, सुरक्षा और भरोसे की रोशनी की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

NARAYANPUR
24वां जन सुरक्षा एवं सुविधा कैंप हुआ स्थापित (ETV Bharat)

जानिए कहां है कोड़नार गांव

नारायणपुर जिले से करीब 50 किमी की दूरी पर कुतुल है. कुतुल को पहले नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था. कुतुल से करीब 6 किमी की दूरी पर कोड़नार गांव है. कोड़नार गांव में नया पुलिस कैंप स्थापित किया गया है. कोड़नार गांव में 18 से 20 लोगों का परिवार रहता है. यहां रहने वाले ज्यादातर लोग वनोपज संग्रह करने का काम करते हैं. महिलाएं मिलेट्स की खेती में हाथ बटाती हैं. गांव में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है. जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द ही गांव में बिजली पहुंच जाएगी और स्कूल भी शुरू हो जाएंगे.

अबतक 24 पुलिस कैंप खोले गए

नारायणपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में नक्सलियों के अघोषित राजधानी कुतुल सहित नक्सलियों के आश्रयस्थल कोडलियर, बेडमाकोटी, पदमकोट, कान्दुलपार, नेलांगूर, पांगूड, रायनार, एडजुम, ईदवाया, आदेर, कुड़मेल, कोंगे, सितरम, तोके, जाटलूर, धोबे, डोडीमरका, पदमेटा, काकुर, बालेबेड़ा, और लंका, परियादी और कोड़नार में पुलिस कैंप खोल कर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का काम तेजी से शुरू कर दिया है.

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

"नक्सलगढ़" में विकास की बयार, नारायणपुर के सितरम में खुला पुलिस कैंप, अबूझमाड़ से कांकेर तक 70 किमी की सड़क

माओवादियों के गढ़ सितरम में खुला पुलिस कैंप, अबूझमाड़ से कांकेर तक 70 किमी की सड़क तैयार

अबूझमाड़ के ''सुपर हीरोज'' ने मलखंभ में दिखाया दम, बस्तर ओलंपिक में जीता लोगों का दिल

नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले कुतुल तक पहली बार पहुंची बस सेवा, ग्रामीणों में खुशी की लहर

TAGGED:

KUTUL LANKA
KODNAR
ABUJHMAD
NARAYANPUR
WITH THE ESTABLISHMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.