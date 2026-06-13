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अबूझमाड़ में बारिश से लड़ने देसी जुगाड़, बांस बल्ली के सहारे जिंदगी,आज भी 'आदिम युग' जैसी चुनौतियां

अब तक इस मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सात से ज्यादा पुल बनाए जा चुके हैं. अन्य संवेदनशील स्थलों की पहचान की जा रही है, जहां ऐसे पुलों की आवश्यकता है. इन पुलों के निर्माण का उद्देश्य मानसून के दौरान ग्रामीणों, सुरक्षा बलों और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है.

पुल नहीं होने से बीमार मरीज नहीं जा पाते अस्पताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

बारिश की चुनौतियों को देखते हुए ITBP की 53वीं वाहिनी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक अभिनव पहल शुरू की है. जवान, यहां के ग्रामीणों को विशेष प्रशिक्षण देकर जंगलों में उपलब्ध लकड़ियों और स्थानीय संसाधनों की मदद से जुगाड़ वाले अस्थायी पुल बना रहे हैं. भले ही ये पुल स्थायी समाधान नहीं हैं, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में यह किसी जीवनरक्षक व्यवस्था से कम नहीं हैं.

ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर कुतुल गांव की कहानी है. वहां से आदिंगपार, मदोड़ा और धोबे तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा रास्ता, आज भी अधिकांश हिस्सों में कच्चा है. इस रास्ते में कई छोटे-बड़े नदी-नाले मौजूद हैं. बारिश के दौरान ये नदी नाले उफान पर रहते हैं. ऐसे में क्षेत्र के चार सुरक्षा कैंपों सहित 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूटने की आशंका बनी रहती है.

नारायणपुर: कभी नक्सलियों की राजधानी कहलाने वाले कुतुल के ग्रामीण मंगतू पोटाई देसी जुगाड़ से बने पुल के ऊपर गुजरकर यूं खुश हो रहे हैं, मानो कोई जंग जीत ली है. वो गर्व से कहते भी हैं, 'ये वाकई जिंदगी की जंग है'. पहले सिर्फ नक्सली ही मुसीबत नहीं थे, बल्कि बारिश भी किसी विलेन से कम नहीं थी. पुल पुलिया और रोड नहीं होने से बहुत मुश्किल होती थी. कई बार तो जान पर बन आती थी और कई बार जान चली भी जाती थी.

पुल पुलिया रोड नहीं होने से लोगों को होती है बहुत मुश्किल (ETV Bharat Chhattisgarh)

पहले बारिश के चार महीनों में लगभग 30 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से बाधित हो जाया करता था. इसका सीधा असर मेडिकल इमरजेंसी, राशन आपूर्ति, दैनिक जरूरतों की खरीदारी और अन्य आवश्यक सेवाओं पर पड़ता था. कई बार मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता था और ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था.

बारिश के दिनों में अबूझमाड़ के कई गांवों का टूट जाता है संपर्क (ETV Bharat Chhattisgarh)

अस्थायी पुल से ग्रामीणों की परेशानी हुई कम

अब क्षेत्र में स्थापित पुलिस एवं जनसुविधा कैंपों के माध्यम से अनेक सरकारी सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं. वहीं इन अस्थायी पुलों के निर्माण से आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.

बारिश से बचने देसी जुगाड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों और जवानों की मदद से पुल बनाया जा रहा है. लकड़ी और बांस का प्रयोग कर रहे हैं. बारिश में मरीजों के साथ ही राशन लाने में दिक्कत होती है. पहले नक्सली थे, नदी नाले थे तो परेशानी होती थी- मंगतू पोटाई, ग्रामीण

राशन पहुंचाने, बाजार जाने के लिए यह पुल बना रहे हैं. बारिश के दिनों में बहुत मुश्किल होती है. 9 पुल बन रहे हैं. पहले पुल पुलिया नहीं था तो बाढ़ में दिक्कत होती थी. आने जाने की बहुत परेशानी थी. अब पुल बनने से बहुत सुविधा होगी- रामू राम वड्डे, सरपंच, ग्राम पंचायत घमंडी

नक्सलियों की राजधानी रहे कुतुल और आसपास के गांवों में बदली परिस्थितियां

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच बढ़ता विश्वास है. कभी यही क्षेत्र ऐसा था, जहां नक्सलियों के प्रभाव में ग्रामीण सुरक्षा बलों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो जाते थे और सड़कों पर IED लगाने जैसी घटनाओं में सहयोग करते थे. लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. अब वही ग्रामीण सुरक्षा बलों के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने क्षेत्र के विकास और भविष्य को संवारने में जुटे हैं.

पुल तैयार करने के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों की मांग आईटीबीपी ने की पूरी

ITBP 53वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने बताया कि कुतुल से धोबे मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान ग्रामीणों ने विशेष रूप से पुल निर्माण की मांग रखी थी, ताकि मानसून के समय आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके. ग्रामीणों के सहयोग और जवानों के प्रयास से इस मार्ग पर विभिन्न स्थानों में कुल 825 फीट लंबाई और लगभग दो मीटर चौड़ाई वाले पुलों का निर्माण किया जा रहा है.

कमांडेंट ने बताया कि यह पूरी परियोजना ग्रामीणों को समर्पित है और इसका उद्देश्य बारिश के दौरान गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़े रखना है. इन पुलों के निर्माण से लगभग 12 से 13 गांवों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को काफी राहत मिलेगी.

अब बारिश में भी दिक्कत नहीं होगी. रोड बन गई है, पुल बन गया है. पहले बाजार भी नहीं जा पाते थे. मोबाइल भी चलाते हैं- मुकेश कुमार गोटा, ग्रामीण युवक

विश्वास, सहयोग और बदलाव का पुल

नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल प्रभाव और भौगोलिक दुर्गमता के कारण देश के सबसे कठिन इलाकों में गिना जाता रहा है. नक्सलवाद समाप्त होने के बाद शासन-प्रशासन क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पहाड़ी भूभाग, घने जंगल और दर्जनों नदी-नालों की मौजूदगी आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है.

सुरक्षा दृष्टिकोण से अबूझमाड़ में लगभग प्रत्येक पांच किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं. इन कैंपों को प्रारंभिक चरण में कच्चे सड़क मार्गों के माध्यम से जोड़ा गया था ताकि सुरक्षा बलों की आवाजाही सहित ग्रामीणों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके, लेकिन मानसून शुरू होते ही यही मार्ग सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं.

अब अबूझमाड़ में बन रहे ये अस्थायी पुल केवल लकड़ी और श्रम से तैयार संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि यह विश्वास, सहयोग और बदलाव की मजबूत नींव का प्रतीक हैं. जहां कभी बंदूक और बारूद की आवाजें गूंजती थीं, वहीं आज विकास, सहभागिता और जनकल्याण की नई कहानी लिखी जा रही है. ग्रामीणों और सुरक्षा बलों की यह साझेदारी इस बात का संकेत है कि अबूझमाड़ केवल नक्सलवाद से मुक्त नहीं हो रहा, बल्कि विकास और विश्वास के नए युग की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है.

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