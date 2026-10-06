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अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 6 प्रेशर कुकर IED और 1 पाइप बम बरामद

नारायणपुर: अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सघन तलाशी और क्षेत्र सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत 5 अक्टूबर 2026 को नारायणपुर पुलिस और 29वीं वाहिनी आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने भटबेड़ा क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार पटेल, 29वीं वाहिनी आईटीबीपी के कमान अधिकारी अभिषेक सूद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स अक्षय साबद्रा के मार्गदर्शन में की गई.

नारायणपुर पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 29वीं वाहिनी आईटीबीपी और नारायणपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने भटबेड़ा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान के दौरान 6 प्रेशर कुकर आईईडी और 1 पाइप बम आईईडी बरामद किए हैं. सुरक्षा बलों ने बरामद विस्फोटक सामग्री को बम निरोधक एवं निष्क्रियता दल की मदद से मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया. इसके साथ ही आईईडी निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्रियां भी बरामद की गई हैं.

6 प्रेशर कुकर आईईडी और 1 पाइप बम बरामद

संयुक्त टीम ने रैनार कैंप से माक्सोली, भाटबेड़ा और रैनार क्षेत्र तक सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को इलाके में कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जवानों ने तत्काल आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया और इसके बाद विस्तृत तलाशी अभियान चलाया गया. तलाशी के दौरान एक संदिग्ध डंप से कुल 6 प्रेशर कुकर आईईडी और 1 पाइप बम आईईडी बरामद किया गया. सुरक्षा बलों ने बरामद विस्फोटक सामग्री को अपने कब्जे में लेकर निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की.

बीडीएस ने विस्फोटक सामग्री नष्ट की

सुरक्षा बलों को मौके से आईईडी निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी मिली है. इनमें 1 मल्टीमीटर, 1 पेचकस, 1 सोल्डरिंग तार, 1 सोल्डरिंग आयरन और 3 वाहन खोलने वाली चाबियां शामिल हैं. इन सामग्रियों की बरामदगी के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में और भी सावधानी के साथ तलाशी अभियान चलाया. बरामद आईईडी को निष्क्रिय करने और सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए बम निरोधक एवं निष्क्रियता दल को मौके पर बुलाया गया. दल ने आवश्यक सुरक्षा मानकों और सावधानियों का पालन करते हुए बरामद विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक मोहन ने किया.

अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती है. ऐसे इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चलाकर संदिग्ध गतिविधियों और विस्फोटक सामग्री की पहचान करना सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान इसी दिशा में लगातार जारी है.

जारी है सर्च ऑपरेशन

नारायणपुर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, संयुक्त अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और सघन तलाशी अभियान के जरिए संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.