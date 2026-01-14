ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में शांति और विकास के लिए 'दौड़', सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 का किया प्रमोशन

31 जनवरी को अबूझमाड़ पीस मैराथन-2026 का आयोजन नारायणपुर में होगा. ये केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि शांति-विकास की ओर बढ़ता जन-आंदोलन है.

Abujhmad Peace Marathon awareness
अबूझमाड़ में शांति और विकास के लिए 'दौड़' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 6:38 PM IST

नारायणपुर: जिले के संवेदनशील अबूझमाड़ क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में पहल देखने को मिली. “अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026” के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य अबूझमाड़ को भय और हिंसा की छाया से बाहर निकालकर उम्मीद, संवाद और नए भारत की सोच से जोड़ना रहा.

अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 का सरेंडर नक्सलियों ने प्रमोशन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुनर्वास केन्द्र में हुआ ऐतिहासिक आयोजन: 14 जनवरी को नारायणपुर जिला परियोजना लाइवलीहूड कॉलेज के तहत संचालित पुनर्वास केन्द्र में आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में आत्मसमर्पण कर चुके हितग्राही, जो पहले नक्सली गतिविधियों से जुड़े थे, सक्रिय रूप से शामिल हुए. इन्हीं हितग्राहियों ने अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 के प्रचार के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया.

Abujhmad Peace Marathon awareness
सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 का किया प्रमोशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेल से आगे, शांति का संदेश: कार्यक्रम का उद्देश्य केवल एक खेल आयोजन का प्रचार नहीं था. इसके माध्यम से शांति, सामाजिक एकता, विश्वास बहाली और समग्र विकास का संदेश दिया गया. आयोजन ने यह स्पष्ट किया कि अबूझमाड़ का भविष्य हिंसा नहीं, बल्कि संवाद से बनेगा. डर की जगह विश्वास और अलगाव की जगह सहभागिता ही इस क्षेत्र को आगे ले जा सकती है.

Abujhmad Peace Marathon awareness
31 जनवरी को अबूझमाड़ पीस मैराथन-2026 का आयोजन नारायणपुर में होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शांति की ओर बढ़ते कदम’ थीम पर दौड़: कार्यक्रम के अंतर्गत “शांति की ओर बढ़ते कदम” थीम पर 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई. इस दौड़ में आत्मसमर्पण हितग्राहियों ने भाग लिया. यह दौड़ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं थी, बल्कि शांति और सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सामूहिक संकल्प का प्रतीक बनी. दौड़ के माध्यम से आम नागरिकों से अपील की गई कि वे अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 से जुड़ें और अधिक से अधिक सहभागिता करें.

Abujhmad Peace Marathon awareness
शांति की ओर बढ़ते कदम थीम पर 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

31 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम: नारायणपुर जिला प्रशासन की ओर से मैराथन आयोजन 31 जनवरी को होगा. इससे पहले 25 जनवरी को अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन होना था लेकिन विरोध, परेशानियों और सवालों के मद्देनजर इसे बदल दिया गया.

Abujhmad Peace Marathon awareness
अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026 के प्रचार-प्रसार के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता: इस अवसर पर डीएसपी एस. सुमित गर्ग, डीएसपी आशीष नेताम, नायब तहसीलदार विजय साहू, सहायक संचालक मानक लाल अहिरवार सहित लाइवलीहूड कॉलेज के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. सभी अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे विश्वास बहाली, मुख्यधारा से जुड़ाव और स्थायी शांति की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया.

ABUJHMAD PEACE MARATHON 2026
ABUJHMAD AWARENESS PROGRAM
अबूझमाड़ पीस मैराथन 2026
अबूझमाड़ मैराथन तारीख
ABUJHMAD PEACE MARATHON AWARENESS

