अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन : लाल आतंक के रास्ते से शांति की दौड़ तक, सरेंडर्ड नक्सली भी होंगे रेस का हिस्सा
अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन ने नक्सल क्षेत्र को नई पहचान देने में बड़ी भूमिका निभाई है. इस बार इस आयोजन का पांचवां संस्करण है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 21, 2026 at 6:38 PM IST
नारायणपुर : कभी घने जंगल, अभावग्रस्त जीवन और नक्सलवाद के भय से पहचाने जाने वाला अबूझमाड़ आज शांति, विकास और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है.वर्षों तक देश-दुनिया में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में देखे जाने वाले इस इलाके की छवि बदलने में अबूझमाड़ पिस हाफ मैराथन मील का पत्थर साबित हुई है. साल 2019 में शुरू हुई ये पहल आज अपने पांचवें संस्करण तक पहुंच चुकी है, जो 31 जनवरी को आयोजित होने जा रही है.
अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन ने बदली तस्वीर
नक्सल प्रभाव खत्म करने के लिए पुलिस ने समय-समय पर अभियान चलाए. लेकिन इसके बावजूद लंबे समय तक अबूझमाड़ की पहचान एक नक्सल प्रभावित और पिछड़े क्षेत्र के रूप में बनी रही. इसी जड़ छवि को तोड़ने के उद्देश्य से जिला एवं पुलिस प्रशासन ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन की परिकल्पना की. इस आयोजन को 2019 में पहली बार अमली जामा पहनाया गया,जिसका मूल उद्देश्य स्पष्ट था—अबूझमाड़ को आतंक नहीं, बल्कि शांति, खुशहाली और सौहार्द के प्रतीक के रूप में देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करना.
अबूझमाड़ ने बनाया नई पहचान
पहले संस्करण में ही हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. देश ही नहीं, विदेश से आए धावकों ने अबूझमाड़ की प्राकृतिक खूबसूरती, स्थानीय लोगों की आतिथ्य परंपरा और पनप रहे सुरक्षित माहौल को अपनी नजरों से देखा.यही वो क्षण था, जब अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर वैश्विक पटल पर उभरने लगी.पहले संस्करण में बोया गया यह बीज चार सफल सीजन की सिंचाई के बाद आज एक मजबूत वृक्ष का रूप ले चुका है. अब ये आयोजन केवल एक मैराथन नहीं, बल्कि नारायणपुर जिले और अबूझमाड़ की नई पहचान बन गया है.
इस साल 31 जनवरी को आयोजित होने जा रहा अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का पांचवां संस्करण अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक और विशेष है. यह पहली बार है जब अबूझमाड़ के अंतिम छोर का व्यक्ति बिना किसी भय या संकोच के इस शांति दौड़ में शामिल होगा. सबसे खास बात यह है कि इस बार ढलते नक्सलवाद के दौर में, हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति की मुख्यधारा में लौटे आत्मसमर्पित नक्सली भी इस मैराथन में हिस्सा लेने जा रहे हैं. कभी जिनका नाम खौफ का पर्याय था, वही आज सरकार और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांति का संदेश देने दौड़ेंगे.
आज मुख्यधारा में लौटकर पहली बार शांति के नाम दौड़ने का अवसर मिल रहा है, जिसे लेकर हम बेहद उत्साहित हैं. दौड़ के माध्यम से अबूझमाड़ के बदलाव का संदेश देश-दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं- फागू राम उसेंडी,सरेंडर्ड नक्सली
मैराथन के लिए सरेंडर्ड नक्सली नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं. वे बताते हैं कि जंगलों में रहते समय उन्होंने कभी इस मैराथन की भव्यता और उद्देश्य की कल्पना भी नहीं की थी.वहीं जिला प्रशासन भी सरेंडर्ड नक्सलियों को नई दिशा दिखाने में मदद कर रहा है.
31 जनवरी को होने वाली अबूझमाड़ पिस हाफ मैराथन 2026 के लिए अब तक 6500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें 80 से ज्यादा विदेशी धावक शामिल हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊंचा हो गया है- राबिनसन गुड़िया, एसपी
अलग-अलग कैटेगरी में आयोजन
इस वर्ष मैराथन का आयोजन अलग-अलग केटेगरी में किया जा रहा है. साथ ही टीम रन के माध्यम से भी प्रतिभागी 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर सकेंगे. आयोजन के प्रचार-प्रसार के लिए प्रमोशनल इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेकर उत्साह का परिचय दे रहे हैं.पांचवें संस्करण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अबूझमाड़ की अंतिम पंचायत तक से लोग इस आयोजन से जुड़ें और शांति की इस दौड़ का हिस्सा बनें.अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि भय से विश्वास, हिंसा से शांति और अलगाव से समावेशन की यात्रा का प्रतीक बन चुका है.
पांचवें संस्करण का आयोजन
पांचवें संस्करण में आत्मसमर्पित नक्सलियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि अबूझमाड़ सचमुच बदल रहा है. आज यह आयोजन नारायणपुर जिले की पहचान बन चुका है और यह संदेश दे रहा है कि जहां कभी डर का साया था, वहां अब शांति और उम्मीद की दौड़ जारी है.आज से कुछ वर्ष पहले जब भी अबूझमाड़ का नाम लिया जाता था, तो जहन में केवल भयावह तस्वीर उभरती थी. घने जंगल, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और नक्सलवाद का लाल आतंक. इन परिस्थितियों ने अबूझमाड़ को लंबे समय तक मुख्यधारा से अलग-थलग रखा. हालांकि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से लगातार इस छवि को बदलने के प्रयास किए. विकास योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस काम किए गए.
छेरछेरा त्यौहार विवाद: पीड़ित पक्ष का एकतरफा कार्रवाई का आरोप, पुलिस बोली जांच जारी नहीं बचेंगे आरोपी
शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थ डे सड़क हादसे को लेकर देती है बड़ा संदेश, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी मिली सराहना
राजनांदगांव धर्मांतरण केस में विदेशी फंडिंग का संदेह, पुलिस की जांच में आरोपी के 'अमेरिकी कनेक्शन' का खुलासा