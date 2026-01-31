ETV Bharat / state

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन: सरेंडर नक्सलियों से लेकर विदेशी धावक तक हुए शामिल, डर नहीं अब 'विकास की दौड़'

शांति, विकास और विश्वास की दौड़ में जुटे हजारों लोग, बदली लाल आतंक की पहचान, दिया शांति का पैगाम. नारायणपुर में भव्य आयोजन

Abujhmad Peace Half Marathon
अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन: सरेंडर नक्सलियों से लेकर विदेशी धावक तक हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
नारायणपुर/अबूझमाड़: कभी लाल आतंक और नक्सलवाद की पहचान रहे अबूझमाड़ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह इलाका अब शांति, विश्वास और विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है. इसी बदलते माहौल का मजबूत उदाहरण बना पांचवां अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन. इस आयोजन में हजारों धावकों ने भाग लेकर शांति और एकता का संदेश दिया. इस ऐतिहासिक आयोजन को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Abujhmad Peace Half Marathon
हर साल बढ़ रहे धावक, सरेंडर नक्सली भी शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विदेश धावकों ने भी लगाई दौड़

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन में इस वर्ष बस्तर संभाग ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों और विदेशों से भी धावकों ने भाग लिया. केन्या, इथोपिया सहित अन्य देशों के अंतरराष्ट्रीय धावकों की मौजूदगी से इस आयोजन को वैश्विक पहचान मिली. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अबूझमाड़ अब डर और हिंसा की नहीं, बल्कि शांति और विकास की मिसाल बन रहा है.

Abujhmad Peace Half Marathon
ऐतिहासिक आयोजन को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर साल बढ़ रहे धावक, सरेंडर नक्सली भी शामिल

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन की शुरुआत वर्ष 2018-19 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला की पहल पर हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य नक्सलवाद और लाल गलियारे की नकारात्मक छवि को तोड़ते हुए अबूझमाड़ को देश की मुख्यधारा से जोड़ना था. सुरक्षा बलों के निरंतर अभियानों, जवानों के अदम्य साहस और शासन की विकास योजनाओं के चलते आज अबूझमाड़ नक्सल प्रभाव से लगभग मुक्त होने की कगार पर है. इस वर्ष की मैराथन की सबसे खास बात यह रही कि करीब 10 हजार धावकों के साथ-साथ आत्मसमर्पित नक्सली भी इस आयोजन के सहभागी बने.

Abujhmad Peace Half Marathon
शांति, विकास और विश्वास की दौड़ में जुटे हजारों लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये रहे विजेता

प्रतियोगिता परिणामों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इथोपिया के धावक फिरोमोसा अवस्तुगा ने प्रथम स्थान हासिल किया. वहीं भारत के मेरठ निवासी अक्षय कुमार द्वितीय स्थान पर रहे. बस्तर संभाग श्रेणी में बड़े डोंगर निवासी भारतीय सेना के जवान ने पहले स्थान पर रहे. वहीं महिला वर्ग में हरियाणा की मुन्नी देवी ने प्रथम स्थान हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया.

Abujhmad Peace Half Marathon
विदेश धावकों ने भी लगाई दौड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे. सभी अतिथियों ने अबूझमाड़ में शांति स्थापना, सुरक्षा बलों के प्रयासों और विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना की. आयोजन को लेकर कुछ प्रतिभागियों ने कमियों को लेकर भी अपनी राय रखी लेकिन अबूझमाड़ पिस हाफ मैराथन का पांचवां संस्करण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

