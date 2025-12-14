ETV Bharat / state

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन की प्रमोशनल दौड़ के साथ शुरुआत, लेकिन स्थानीय भागीदारी रही कमजोर

10 किलोमीटर की प्रमोशनल दौड़ से अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के पांचवें संस्करण की शुरुआत हुई है.

Abujhmad Peace Half Marathon
अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन की प्रमोशनल दौड़ के साथ शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 14, 2025

Updated : December 14, 2025 at 3:45 PM IST

नारायणपुर: जिले में शांति का संदेश देने वाली अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के पांचवें संस्करण की शुरुआत आज 10 किलोमीटर की प्रमोशनल दौड़ से हुई. हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित इस दौड़ में स्कूली बच्चे, पुलिस जवान और ग्रामीण धावक बड़ी संख्या में शामिल हुए. मैदान में धावकों का उत्साह तो नजर आया, लेकिन आयोजन में स्थानीय जनता की भागीदारी सीमित रही.

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन की प्रमोशनल दौड़ के साथ शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 किमी दौड़ के विजेता: पुरुष वर्ग में रस्सू राम कोर्राम ने 28 मिनट 8 सेकंड का समय लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया. महिला वर्ग में सरिता सलाम ने 35 मिनट 42 सेकंड में दौड़ पूरी कर जीत हासिल की. विजेताओं को 1 हजार से 5 हजार रुपये तक की नकद पुरस्कार राशि दी गई.

Abujhmad Peace Half Marathon
10 किलोमीटर की प्रमोशनल दौड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब आयोजन बनता था जनता का त्योहार: पिछले चार वर्षों में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन में जनता की भागीदारी ज्यादा होती थी. दूसरे राज्यों से आने वाले धावकों के लिए स्थानीय लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते थे. जगह-जगह पानी, जूस, फल और बिस्किट के स्टॉल लगाए जाते थे. लोग तालियां बजाकर और पुष्प वर्षा कर धावकों का स्वागत करते थे.

इस बार आयोजन का सीमित दायरा: इस वर्ष पूरा आयोजन जिला प्रशासन, पुलिस और बाहर से आई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तक सिमटकर रह गया है. स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों की भूमिका लगभग नदारद रही. इससे आम लोगों में यह भावना बन रही है कि यह आयोजन अब उनका नहीं रहा.

Abujhmad Peace Half Marathon
अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का पांचवां संस्करण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आचार संहिता नहीं, फिर भी दूरी: पिछले साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता के कारण जनभागीदारी कम रही थी, जिसे स्वाभाविक माना गया. लेकिन इस वर्ष किसी तरह की आचार संहिता नहीं होने के बावजूद जनप्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग और प्रतिष्ठित नागरिक आयोजन से दूर नजर आ रहे हैं.

25 जनवरी की तारीख पर उठ रहे सवाल: मुख्य आयोजन की तारीख 25 जनवरी को लेकर भी असमंजस बना हुआ है. 26 जनवरी की तैयारियों के चलते स्कूली बच्चों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

Abujhmad Peace Half Marathon
जिले में शांति का संदेश देने वाली अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्य आयोजन से पहले प्रशासन को जनसंवाद बढ़ाने और स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है. रविवार के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्रप्रकाश बघेल, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई और एसपी रॉबिंसन गुड़िया उपस्थित रहे.

Abujhmad Peace Half Marathon
विजेताओं को 1 हजार से 5 हजार रुपये तक की नकद पुरस्कार राशि दी गई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
